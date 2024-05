Switch 2 : la 4K serait impossible sans DLSS ni concessions, quel intérêt pour Nintendo ?

La Switch 2 a fort à faire si elle souhaite faire mieux que sa grande sœur. Véritable succès du marché des consoles de jeux, la Switch première du nom a été l’un des plus grands succès de Nintendo.

Malheureusement, la console commence à se faire vieille après sept ans, et les joueurs attendent avec impatience (pour certains) la prochaine génération de console hybride de la firme japonaise. Si son existence a été officialisée il y a peu par Nintendo, cette machine reste assez évasive.

Seules des rumeurs et fuites non confirmées permettent d’en apprendre plus sur la Switch 2. Celle-ci pourrait être à la fois une machine dans la continuité de la première mais aussi représenter une véritable amélioration. La console intégrerait notamment 12 Go de RAM LPDDR5X et afficherait des textures plus fines que la Xbox Series S.

Autre exemple, la console pourrait être capable d’afficher une définition en 4K une fois dans son dock repensé et plus ergonomique. En revanche, cela pourrait ne pas se faire sans concession sur les performances de la machine évidemment.

Nintendo Switch ©Nintendo

Pas de 4K et 60 FPS sur Nintendo Switch 2 ?

Pour arriver à un tel niveau d’affichage, la console aurait, en effet, besoin de tirer parti de la technologie d’upscaling de NVIDIA. Si la majorité des jeux Switch 2 pouvaient faire usage du DLSS, l’utiliser pour atteindre une telle définition pourrait s’avérer contre-intuitif.

Selon les derniers tests et essais de Digital Foundry, la mise à l’échelle vers la 4K aurait un impact très négatif sur le nombre d’images par seconde. Si cela peut paraître logique, la Switch 2 ne pourrait afficher cette définition qu’à 30 FPS seulement.

Digital Foundry, en tentant de recréer le GPU de la console, suggère donc que ce dernier serait en grande partie accaparé par l’upscaling en 4K, limitant grandement l’intérêt pour cette définition. De plus, cet accaparement du GPU serait un frein pour les développeurs de jeux qui devraient trouver un moyen de contourner cette limitation.

D’après les tests, une mise à l’échelle vers le 1440p serait plus idéale, si réalisable. Sachant que la politique habituelle de Nintendo est de viser une expérience de jeu la plus fluide et agréable possible, il serait étonnant de voir la firme sacrifier un framerate à 60 FPS.

De plus, ce genre de performance ne serait accessible qu’en connectant la console à son dock. Le mode nomade de la console étant apparemment bridé et sans certaines fonctionnalités annoncées (notamment le ray tracing).

Malgré ces quelques limitations, il est tout de même probable que la machine représente une belle amélioration en comparaison de sa grande sœur. Selon les dernières informations la concernant, la Nintendo Switch 2 (ou Super Switch) pourrait être commercialisée au début d’année 2025, possiblement au mois d’avril.

Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Processeur NVIDIA Tegra X1 NVIDIA Tegra Orin GPU NVIDIA Maxwell NVIDIA Ada Lovelace Mémoire vive 4 Go de LPDDR4X 16 Go de LPDDR5X Écran 6,2 pouces LCD ou 7 pouces OLED ? Définition 1280 x 720 (docké) Jusqu’à 4K(estimation)