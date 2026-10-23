La prochaine Xbox pourrait coûter jusqu’à 1 800 dollars, un ancien dirigeant de Microsoft tire la sonnette d’alarme

Microsoft préparerait une Xbox particulièrement ambitieuse, mais son prix supposé pourrait tout gâcher. Un ancien cadre de la marque estime même qu’il serait préférable de renoncer à sa sortie plutôt que de la vendre aussi cher.

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Un ancien responsable de la division Xbox de Microsoft met en doute les informations récentes concernant le prix de la future console du constructeur américain. Il estime en effet qu’un tarif aussi élevé rendrait la console sans aucun intérêt commercial.

Un prix qui interroge

Des informations parues cette semaine indiquent que la Xbox Project Helix pourrait sortir pour la période des fêtes 2028, potentiellement accompagnée d’un jeu exclusif majeur comme The Elder Scrolls VI. En interne chez Microsoft, le tarif se situerait entre 1200 et 1800 dollars, rien que ça. Un montant très élevé pour une console de jeu.

Ce tarif s’expliquerait en partie par le contexte actuel du marché, marqué par une forte hausse des prix de la RAM et du stockage SSD, conséquence de la demande liée à l’intelligence artificielle. Si une augmentation des prix était donc anticipée, l’ampleur de la fourchette annoncée suscite des réserves.

Les doutes de Mike Ybarra

Mike Ybarra, ancien cadre de la division Xbox, a réagi sur X en se disant sceptique. Selon lui, une console doit rester un produit destiné à un large public, ce qui implique un catalogue de jeux solide et un prix d’entrée accessible, qu’il situe entre 399 et 499 dollars.

Selon lui, une console proposée aux tarifs évoqués ne pourrait pas atteindre des volumes de vente suffisants pour représenter une alternative crédible face aux autres solutions disponibles sur le marché. Pour lui, dans ces conditions, le produit n’aurait aucune valeur commerciale.

Face à ce tarif supposé, Mike Ybarra estime qu’il vaudrait mieux ne même pas sortir la console. Il recommande plutôt de continuer à opter pour des solutions existantes comme la PS5 Pro et la Xbox Series X jusqu’à ce que les prix se stabilisent, considérant que ces machines répondent déjà aux besoins de la grande majorité des joueurs.

Une situation économique contraignante, une transition prolongée

L’ancien cadre reconnaît toutefois que le ralentissement des ventes de matériel, particulièrement marqué du côté de Xbox en cette fin de génération, pousse les fabricants à envisager du matériel neuf pour des raisons économiques.

Il considère néanmoins que cela ne justifie pas nécessairement une nouvelle console dans l’immédiat, estimant que la situation actuelle, tant en termes de modèle de coûts que de contexte économique général, ne justifie pas selon lui une telle sortie.

Les observations de Mike Ybarra mettent en lumière une réalité partagée par Microsoft et Sony : les deux entreprises semblent se préparer à ce qui pourrait être la période de transition entre générations la plus longue jamais connue dans l’industrie. Cette tendance est notamment suggérée par le calendrier de déploiement d’AMD FSR 4.1 sur Xbox Series X|S, ainsi que du QSSR sur la PlayStation 5.