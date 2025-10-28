La prochaine Xbox pourrait intégrer Windows et offrir le multijoueur en ligne gratuit

La prochaine Xbox, attendue pour 2027, combinerait Windows et l’écosystème Xbox pour offrir une compatibilité totale avec les anciens jeux, une interface optimisée et possiblement le multijoueur en ligne gratuit.

Microsoft semble préparer une évolution majeure pour sa prochaine génération de console Xbox. Selon plusieurs sources proches du dossier, la firme de Redmond travaillerait sur un modèle combinant les fonctionnalités de Windows avec l’écosystème Xbox, tout en conservant la compatibilité avec les titres existants.

Un rapprochement entre Windows et Xbox

Depuis plusieurs années, des rumeurs évoquent l’idée d’une convergence entre les plateformes Windows et Xbox. Les dernières informations relayées par Windows Central et Digital Foundry semblent confirmer cette orientation. La future console permettrait ainsi d’accéder à l’ensemble des logiciels Windows tout en prenant en charge les jeux Xbox Series actuels.

Ce rapprochement technologique viserait à proposer une expérience unifiée, aussi bien sur console que sur PC. D’après ces sources, l’expérience utilisateur de la prochaine Xbox s’inspirerait de la Asus ROG Ally, une console portable qui permet de lancer des titres depuis différents magasins sans passer par le bureau Windows classique. Ce produit, parfois commercialisé sous la marque Xbox dans certaines régions, serait en quelque sorte un aperçu de ce que Microsoft souhaite proposer.

Une interface repensée et une optimisation accrue

Microsoft travaillerait actuellement à l’optimisation de Windows pour une utilisation fluide sur des appareils portables et de salon. L’objectif serait de réduire la charge système et de proposer un démarrage simplifié, similaire à celui des consoles actuelles.

Sarah Bond, présidente de la division Xbox, a évoqué une « expérience premium et maîtrisée », laissant entendre qu’un catalogue de jeux spécialement optimisés pourrait être mis en avant, à l’image de la sélection « Great on Deck » de Steam pour le Steam Deck.

Cependant, les premiers retours d’utilisateurs de la ROG Ally montrent que l’expérience Windows reste encore éloignée de la simplicité d’une interface console. Des ajustements importants seraient donc nécessaires avant d’atteindre une ergonomie comparable à celle des Xbox actuelles.

Compatibilité étendue et améliorations graphiques

La future console conserverait la rétrocompatibilité complète avec les générations précédentes — Xbox Series, Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale — sans nécessiter de recours au cloud gaming. Microsoft envisagerait aussi d’intégrer des technologies comme l’Auto Super Resolution et la génération d’images afin d’améliorer la qualité visuelle des jeux plus anciens.

Autre conséquence potentielle de l’adoption d’une base Windows : le multijoueur en ligne pourrait devenir gratuit, comme c’est déjà le cas sur PC. Cette évolution remettrait en question le modèle économique actuel basé sur l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, mais aucun détail n’a encore été confirmé sur ce point.

Une architecture AMD de nouvelle génération

Les premières fuites techniques mentionnent un processeur AMD APU portant le nom de code Magnus. Ce composant intégrerait une configuration à dix cœurs, ce qui placerait la console dans une position compétitive face à la future PlayStation 6. AMD a par ailleurs confirmé collaborer avec Microsoft sur plusieurs projets non annoncés.

Les deux prochaines consoles de salon — celles de Microsoft et de Sony — devraient reposer sur les architectures Zen 6 pour les CPU et RDNA 5 pour les GPU. Ces technologies promettent des progrès notables en matière de ray tracing, de path tracing et de calculs liés à l’intelligence artificielle. La sortie des nouveaux appareils est attendue aux alentours de 2027.