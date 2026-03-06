Project Helix : Xbox dévoile sa prochaine console et vise le marché PC

La nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma, a révélé le nom de code de la prochaine console de Microsoft, promettant un appareil hybride entre console et PC.

C’est par une publication sur le réseau social X que la nouvelle directrice générale de Xbox a choisi de lever un coin du voile sur l’avenir de la marque. Asha Sharma, nommée à la tête de la division gaming de Microsoft il y a à peine deux semaines, après le départ à la retraite de Phil Spencer, a confirmé que la console nouvelle génération porterait le nom de code “Project Helix”. Elle a également précisé que l’appareil serait en mesure de lire à la fois les jeux Xbox et les jeux PC.

Un positionnement qui confirme les rumeurs

Depuis plusieurs mois, des informations circulaient sur la volonté de Microsoft de brouiller la frontière entre console de salon et ordinateur de jeu. Les déclarations de Sharma viennent confirmer cette orientation. Le Project Helix ambitionne, selon ses termes, de « mener en matière de performances » tout en offrant l’accès aux deux bibliothèques de jeux, celles du catalogue Xbox et celles disponibles sur PC.

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.



Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI — Asha (@asha_shar) March 5, 2026

Cette approche soulève néanmoins plusieurs questions. S’agit-il véritablement d’une console au sens traditionnel du terme, ou plutôt d’un PC préconfigurable vendu sous la marque Xbox ? Quelles seront les spécifications techniques visées, et surtout, à quel prix ? Autant d’interrogations auxquelles Microsoft pourrait commencer à répondre lors de la Game Developers Conference (GDC), où Sharma a indiqué qu’elle échangerait avec des partenaires et des développeurs la semaine prochaine.

Une tentative de relance après quelques tumultes

Cette annonce intervient dans une période complexe pour la division jeu vidéo de Microsoft. L’entreprise a connu plusieurs trimestres consécutifs de baisse de revenus sur le segment matériel, et le départ de Phil Spencer, figure emblématique de Xbox depuis une décennie, a ajouté une dose d’incertitude. Asha Sharma semble vouloir imprimer rapidement sa marque en affichant sa volonté d’orchestrer ce qu’elle appelle « le retour de Xbox ».

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

Par ailleurs, la hausse des coûts des composants, notamment de la mémoire, fait peser une interrogation sur le tarif final de cette future console. Un appareil pensé pour rivaliser avec les PC en termes de performances risque de se situer dans une gamme de prix élevée, ce qui pourrait constituer un frein pour une partie des consommateurs.

Une fenêtre de tir en plein moment de vide

Du côté de la concurrence, certaines rumeurs évoquent un possible report de la PlayStation 6 de Sony. Si cette hypothèse se confirmait, Microsoft pourrait disposer d’une avance de plusieurs mois, voire de quelques années, avec du matériel de nouvelle génération sur le marché. Une situation qui rappellerait, dans une certaine mesure, la stratégie adoptée par Microsoft lors du lancement de la Xbox 360, sortie un an avant la PlayStation 3.

Reste la question des exclusivités. Ces dernières années, Microsoft a adopté une politique d’ouverture en rendant ses jeux disponibles sur PC et, dans certains cas, sur les consoles concurrentes. Pour convaincre les joueurs d’investir dans le Project Helix, l’entreprise pourrait être amenée à reconsidérer cette stratégie et à proposer des titres réservés à sa plateforme.