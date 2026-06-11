Xbox au bord du gouffre : Microsoft prépare une purge interne massive et change tout

La branche jeux vidéo de Microsoft traverse une période de turbulences financières et stratégiques, avec des suppressions de postes annoncées pour le mois prochain.

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La division Xbox de Microsoft s’apprête à procéder à d’importants licenciements dans les semaines à venir, selon plusieurs sources proches du dossier. L’entreprise prépare ces coupes en interne depuis plusieurs semaines déjà, et la PDG d’Xbox, Asha Sharma, avait elle-même évoqué la nécessité de « faire des choix difficiles » le mois dernier.

Selon ces mêmes sources, les suppressions de postes pourraient aller jusqu’à la fermeture d’un studio ou à des modifications dans la composition du portefeuille de studios Xbox. Le site Giant Bomb avait récemment mentionné le chiffre de 1 000 licenciements dans un épisode de son podcast, tandis que Bloomberg a confirmé de son côté que les coupes seraient « majeures » et toucheraient également les budgets marketing et d’autres secteurs de l’activité Xbox.

Un mémo interne parle d’un « reset » sur 100 jours

Quelques instants avant la publication du rapport de Bloomberg, Asha Sharma et Matt Booty, directeur des contenus chez Xbox, ont adressé un mémo aux équipes. Ce document interne annonce un « Xbox reset » devant s’étaler sur les 100 prochains jours et dresse un constat financier préoccupant.

« En excluant Activision Blizzard King, nous avons dépensé plus de 20 milliards de dollars au cours des cinq dernières années en investissements dans nos contenus, notre plateforme et notre matériel, mais nos revenus annuels ont diminué de près d’un demi-milliard de dollars durant cette période », écrivent les deux dirigeants. « Cela ne peut pas continuer. »

Une crise des composants hardware qui complique la situation

Le mémo aborde également une autre difficulté : une pénurie de composants électroniques. Sharma et Booty indiquent que les coûts des composants pour la saison des fêtes 2027 devraient être « plus de cinq fois supérieurs aux prix payés il y a seulement deux ans », avec une trajectoire similaire pour les mémoires.

Face à cette situation, les deux responsables affirment que Xbox a besoin d’« un nouveau modèle économique et de partenariats pour le hardware », tout en réaffirmant l’engagement de la division envers sa prochaine console, dont le nom de code est Helix.

Cette mention de « partenariats pour le hardware » fait écho aux déclarations récentes d’Asha Sharma et du directeur stratégique Matthew Ball, qui évoquaient cette semaine des modèles de consoles « radicalement différents ». L’hypothèse que d’autres fabricants de PC pourraient à l’avenir produire des appareils sous la marque Xbox, basés sur les nouvelles puces AMD, semble donc de plus en plus plausible.

Des décisions stratégiques déjà engagées

Depuis sa prise de fonction, Asha Sharma a déjà imprimé sa marque sur la stratégie de la division. Elle a notamment décidé de faire de Gears of War: E-Day et de Clockwork Revolution des exclusivités console Xbox.

Sur le plan plus large, le mémo souligne que « l’infrastructure de plateforme actuelle n’est pas construite pour les défis à venir » et annonce une refonte profonde, avec un examen de l’ensemble des capacités d’Xbox et d’éventuelles acquisitions pour renforcer ses positions sur le hardware, le PC, le mobile et le streaming. Les licenciements sont attendus pour le mois de juillet.