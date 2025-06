Pourquoi cette carte graphique AMD n’existe pas dans les analyses de Steam ?

Plusieurs mois après leur lancement, les GPU RDNA 4 d’AMD sont absents de l’enquête matérielle de Steam, soulevant des questions sur leur popularité.

La RTX 5060 Ti gagne une part de marché dans l’enquête GPU de Steam

La dernière enquête matérielle de Steam révèle des informations intéressantes sur les derniers GPU de NVIDIA et AMD. Il est important de noter que cette enquête ne donne pas une image précise du marché des GPU et ne prend en compte que les données fournies par les utilisateurs chaque mois. Si les utilisateurs ne souhaitent pas participer à l’enquête, Steam n’enregistre pas leurs configurations matérielles et logicielles.

Néanmoins, les résultats montrent que la série RTX 50 jouit d’une plus grande popularité que les GPU Radeon RX 9000. Actuellement, NVIDIA propose plus de GPU dans la gamme RTX 50 que AMD dans la RDNA 4, incluant les RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti et RTX 5060. De son côté, AMD a seulement lancé la série Radeon RX 9070, composée des RX 9070 et RX 9070 XT. La RX 9060 XT devrait être lancée dans quelques jours, mais pour l’instant, les données de Steam ne peuvent enregistrer que les configurations de la série RX 9070.

Une absence remarquable des RX 9070

Étonnamment, même trois mois après le lancement de la série RX 9070, il n’y a aucune trace de ces GPU dans les derniers graphiques. Cela soulève la question de savoir si la Radeon RX 9070 est réellement aussi populaire que les GPU de la série RTX 50. Il ne fait aucun doute que les GPU de la série RX 9070 se vendent de manière décente, du moins d’après ce que nous avons pu observer dans différents magasins, mais nous ne disposons pas de chiffres exacts.

Il est peu probable que la série RX 9070 ne fasse pas partie de la catégorie “Autres” représentant 9,32 %, car il s’agit d’un nombre assez important, mais sa part n’est probablement pas proche de 0,15 %. Les GPU de la série RTX 50 jouissent désormais d’une part de marché proche de 2 % pour tous les modèles confondus. La GeForce RTX 5060 Ti est la dernière addition à l’enquête matérielle de Steam de mai, avec une part de 0,21 %. La RTX 5060 mettra encore du temps à apparaître, car elle est relativement plus récente. Étonnamment, la GeForce RTX 5090 est également absente des graphiques, ce qui pourrait être dû à plusieurs raisons (prix, disponibilité, etc.).

La série RX 9070 n’est pas apparue dans l’enquête précédente non plus, et c’est la troisième enquête consécutive qu’elle manque depuis son lancement. Une fois de plus, ce n’est peut-être pas la meilleure façon de deviner la popularité des GPU RX 9070, et leur absence pourrait être due à diverses raisons.