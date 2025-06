L’écran de la Nintendo Switch 2 est presque indestructible selon un test effectué par un YouTubeur

Selon un test effectué par le YouTuber JerryRigEverything, l’écran de la Nintendo Switch 2 est pratiquement indestructible. Le YouTubeur a frappé l’écran 50 fois avec une pince et a constaté qu’il fonctionnait toujours. Il a même retiré la couche de protection en plastique externe avant de commencer le test, ce qui signifie que dans des conditions normales, l’écran serait encore plus résistant aux chocs de toute sorte.

Dans sa vidéo, JerryRigEverything explique qu’il a retiré la couche de protection en plastique de l’écran pour effectuer le test. Voici un extrait de sa vidéo :

“Nous avons enlevé la protection en plastique de l’écran, et la seule façon de savoir si l’écran de la Nintendo Switch 2 va s’éparpiller en morceaux si nous le brisons, c’est de le briser ! Après 13 coups, les Joy-Cons se détachent, et je commence à penser qu’il n’y a pas de verre et que l’ensemble est en plastique incassable. Encore 14 coups très solides, et la Switch 2 est étonnamment toujours en vie. 15 coups de plus et toujours rien ! C’est complètement fou. Si regarder cela ne vous donne pas confiance dans la durabilité de la Switch 2, rien ne le fera. Ce n’est qu’après 50 coups de ma pince ridiculement grande que nous voyons qu’il y a effectivement une fine couche de verre à la surface, et comme vous pouvez le voir au ralenti, Nintendo avait raison et la Switch 2 explose effectivement en petits éclats de verre semblables à des aiguilles sans cette couche supérieure stratifiée. Je vous conseille donc de laisser la vôtre intacte et en place. La majeure partie du verre est toujours collée à l’écran LCD, mais il y a encore beaucoup d’éclats de verre pulvérisé et de poussière qui pourraient s’enfoncer dans les doigts ou les yeux des enfants. Même si j’ai obtenu un écran noir de la mort, après une réinitialisation rapide, Nintendo dit qu’il ne faisait que plaisanter au sujet de la fin du jeu et qu’il est prêt à continuer à jouer. En gros, je suis invincible. Je suis un grand fan de la Nintendo Switch 2.”