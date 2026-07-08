Ubisoft en crise ? Splinter Cell et Far Cry 7 pourraient ne jamais sortir

Ubisoft mise sur deux approches opposées pour ses prochains blockbusters : un remake fidèle pour Splinter Cell, et une refonte audacieuse pour Far Cry 7. Mais les retards et l’instabilité des projets pourraient compromettre leur sortie.

Un informateur interne chez Ubisoft, connu sous le pseudonyme Rogue, a partagé de nouvelles informations concernant deux projets très attendus : le remake de Splinter Cell et Far Cry 7. Selon ses déclarations, les deux jeux suivraient des trajectoires opposées, l’un privilégiant la fidélité à l’esprit de la série, l’autre explorant une direction inédite pour la franchise.

Splinter Cell : un remake linéaire et respectueux de l’héritage

D’après Rogue, le remake de Splinter Cell conserverait les éléments fondamentaux de la série. Développé avec le moteur Snowdrop, le jeu miserait sur un gameplay linéaire et axé sur les missions, avec une forte emphase sur l’infiltration non létale. Les mécaniques classiques seraient préservées, incluant le système de visibilité, les environnements destructibles, ainsi que des outils emblématiques comme les caméras collantes, les grenades à gaz, les glissades sur tuyaux ou les tyroliennes.

© Ubisoft

Ces choix s’inscriraient dans une volonté de maintenir l’identité de la licence, plutôt que de la transformer en un titre en monde ouvert. Cependant, le projet semble fragile. Bien que toujours en développement, il a subi des retards, des licenciements et des changements de direction au sein d’Ubisoft Toronto, studio en charge du remake. Si des rumeurs antérieures évoquaient une sortie entre 2026 et 2027, Rogue estime désormais que le jeu ne verra pas le jour avant le deuxième ou le quatrième trimestre 2027. Il ajoute que son avenir reste incertain, laissant planer la possibilité d’un abandon.

Far Cry 7 : une refonte structurelle et un virage expérimental

À l’inverse, Far Cry 7 s’orienterait vers une approche radicalement différente. Le titre intégrerait un système d’extraction en mode PvE et PvEvP (joueur contre environnement et joueur contre joueur avec éléments environnementaux), centré sur la récupération de ressources. Parmi les mécaniques évoquées figurent un système de sauvetage limité, un refuge sécurisé, la durabilité des armes et une faction antagoniste nommée « Sons of Truth ».

Ces éléments s’aligneraient sur des rumeurs antérieures suggérant une remise en question profonde de la formule traditionnelle de la série. Far Cry 7 introduirait des modifications majeures, comme une refonte des mouvements et de la gestion de l’inventaire, plutôt qu’une simple évolution du modèle en monde ouvert de Far Cry 6. Rogue précise que le jeu conserverait une campagne, mais il reste flou sur la manière dont le mode PvE/PvEvP s’articulerait avec celle-ci.

Deux paris distincts pour Ubisoft

Ces deux projets illustrent des stratégies divergentes. D’un côté, Splinter Cell mise sur la préservation de son ADN, tandis que Far Cry 7 prend le risque d’une transformation en profondeur, dont l’accueil par les joueurs reste à déterminer. Pour Ubisoft, dont les derniers titres ont connu des résultats mitigés, ces sorties sont cruciales. La pression est d’autant plus forte que le prochain opus de Ghost Recon, initialement prévu comme une sortie majeure, serait enlisé dans des difficultés de développement, au point d’envisager un reboot ou une annulation.

Aucune date officielle n’a été communiquée pour ces deux jeux, et leur sort dépendra probablement des ajustements en cours chez l’éditeur.