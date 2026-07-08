MSI prend en charge la RAM à 8200 MT/s sur ses cartes mères pour processeur AMD

MSI a publié une mise à jour de BIOS pour ses cartes mères AM5 destinées au marché chinois, permettant désormais d’exploiter la mémoire DDR5 de CXMT à des fréquences allant jusqu’à 8 200 MT/s. Une avancée qui s’inscrit dans la stratégie de la Chine pour promouvoir ses composants locaux.

MSI a annoncé la mise à disposition d’une mise à jour du BIOS pour ses cartes mères AM5 destinées au marché chinois, permettant désormais la prise en charge de la mémoire DDR5 produite par CXMT (ChangXin Memory Technologies) à des fréquences plus élevées. Jusqu’à présent, les modules de mémoire domestique chinois étaient limités à des vitesses de 6 800 MT/s, mais cette nouvelle version du micrologiciel, intégrant une mise à jour d’AMD AGESA, autorise des fréquences allant jusqu’à 8 200 MT/s.

Une solution locale pour réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers

La Chine accélère l’adoption de composants produits localement, notamment dans le domaine de la mémoire vive, afin de limiter sa dépendance aux fabricants étrangers. CXMT, principal producteur chinois de DRAM, se positionne comme une alternative aux marques internationales, bien que ses solutions restent pour l’instant principalement distribuées sur le marché intérieur.

© CXMT

Si des rumeurs évoquent des discussions avec des entreprises comme Apple pour des approvisionnements, aucun accord n’a encore été finalisé. En revanche, certains constructeurs proposent déjà des PC équipés de mémoire CXMT sur des marchés internationaux, sans que cela ne concerne pour autant une distribution à grande échelle.

Des performances revues à la hausse

Pour démontrer les capacités de cette nouvelle prise en charge, MSI a utilisé sa carte mère MAG B850MPOWER, un modèle économique conçu pour l’overclocking. Lors des tests, des modules CXMT ont atteint des vitesses supérieures à 8 000 MT/s, soit une augmentation de 20,5 % par rapport aux performances précédemment enregistrées.

La mise à jour du BIOS permet notamment :

Sur les cartes mères à deux slots : une stabilité à 8 000 MT/s avec des puces CXMT de 16 Gb, et jusqu’à 8 200 MT/s avec des puces de 24 Gb, après validation par des tests MemTest complets.

Sur les cartes mères à quatre slots : une fréquence maximale portée à 7 200 MT/s.

Tests et configurations validées

Deux démonstrations ont été réalisées :

Un kit Lexar de 32 Go, équipé de puces CXMT de 16 Gb, a fonctionné à 8 000 MT/s avec des timings CL40-52-52-126-144 et une tension de 1,40 V. Le test MemTest a confirmé une stabilité à 101,63 % de couverture. Un kit Kingbank de 48 Go, initialement certifié à 6 000 MT/s, a été overclocké à 8 200 MT/s avec des timings CL40-52-52-126-200 et une tension de 1,25 V, sans erreur détectée.

Les modules testés sont compatibles avec les profils XMP 3.0 et EXPO 1.1.

CMXT en nette progression

CXMT prévoit d’accroître significativement sa production de mémoire dans les années à venir, dans le cadre d’un projet d’expansion. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de la Chine visant à renforcer l’utilisation de technologies locales, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

Le BIOS permettant cette prise en charge est disponible en téléchargement pour les utilisateurs concernés.