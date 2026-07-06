iPhone Ultra : au lancement, il n’y en aura pas pour tout le monde

L’analyste Ming-Chi Kuo anticipe une disponibilité restreinte pour le premier iPhone pliable d’Apple, dont l’annonce est prévue en septembre 2026.

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Selon une note publiée par l’analyste spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, Apple devrait faire face à d’importantes contraintes de stock au moment du lancement de son premier iPhone pliable, dont le nom commercial pressenti est « iPhone Ultra ».

D’après ses estimations, les expéditions du modèle pliable devraient atteindre entre 7 et 8 millions d’unités sur l’ensemble du second semestre 2026. Mais sur le seul troisième trimestre, celui qui couvre la période de lancement habituelle en septembre, ce chiffre tomberait à 500 000 à 1 million d’unités, soit environ 10 % du total semestriel. À titre de comparaison, les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient, eux, représenter entre 20 et 22 millions d’unités expédiées sur ce même trimestre, un volume jugé suffisant pour assurer un lancement commercial classique.

Cette situation amène Kuo à évoquer un scénario comparable à celui de l’iPhone X en 2017, dont la commercialisation avait été repoussée de plusieurs semaines après son annonce officielle, faute de stocks suffisants. Apple pourrait ainsi présenter l’iPhone Ultra en septembre tout en décalant sa mise en vente effective d’un à deux mois.

Un produit très attendu, à un prix élevé

L’iPhone Ultra s’annonce comme un appareil au format imposant : un écran extérieur de 5,5 pouces et un écran intérieur de 7,8 pouces une fois déplié, une diagonale proche de celle d’un iPad mini.

Son épaisseur à l’état déplié serait inférieure à 5 mm. Le prix de vente attendu se situerait entre 2 300 et 2 500 dollars, une fourchette que Kuo confirme dans son analyse.

Des délais de livraison pouvant dépasser un mois

L’analyste prévoit que les délais de livraison pourraient s’étirer à quatre à six semaines, voire davantage, et que l’approvisionnement resterait difficile jusqu’en décembre 2026 au moins. Il n’exclut pas non plus que des revendeurs indépendants proposent l’appareil avec une majoration de 50 à 100 % par rapport au prix officiel.

La situation devrait se normaliser au premier trimestre 2027, selon Kuo, qui estime que c’est à ce moment-là que l’on disposera d’une image plus claire de la demande réelle pour ce type de produit.

Pour les acheteurs intéressés par le lancement, la précommande semble être la voie la plus sûre, les stocks en magasin risquant d’être quasi inexistants dans les premières semaines.