GTA 6 sortira sans version physique, ça tombe bien, la PS6 n’aura pas de lecteur de disque

La décision de Rockstar Games de ne pas sortir GTA 6 en version physique, combinée à l’annonce de Sony d’arrêter la production de disques d’ici 2028, relance le débat sur l’avenir du support physique dans le jeu vidéo. Pour le PDG de CI Games, la messe est dite : économiquement, le disque ne tient plus la route.

© Rockstar Games

La décision de Rockstar Games et Take-Two de ne pas proposer de version physique pour GTA 6 continue de susciter des réactions dans le secteur du jeu vidéo. Pour Marek Tyminski, fondateur et PDG de CI Games, ce choix n’est pas surprenant, et il pourrait bien précipiter la fin du support disque bien avant ce que beaucoup anticipaient.

Une rentabilité bien moindre pour les éditeurs

Le mois dernier, Take-Two et Rockstar Games ont annoncé que GTA 6 ne bénéficierait d’aucune édition physique. Dans la foulée, Sony Interactive Entertainment a annoncé qu’il cesserait la production de nouveaux disques de jeux d’ici 2028. Ces deux annonces ont provoqué une vive réaction au sein de la communauté des joueurs.

Sur le réseau social X, Tyminski a pris la parole pour expliquer sa lecture de la situation :

GTA 6 sans disque, c’est injuste pour les studios qui soutiennent encore le physique, et cela accélère la transition. L’arrêt du support physique par Sony à partir de 2028 pourrait réduire les sorties en format disque dès 2027, voire plus tôt.

I guess it would then become even smaller vs digital and would not help to justify the physical format to console manufactures — Marek Tyminski (@tyminski_marek) July 6, 2026

Il a également mis en avant les contraintes économiques qui pèsent sur les studios :

Le format physique rapporte bien moins de revenus par unité aux développeurs, implique des délais plus longs et génère des coûts inutiles dans une industrie exigeante où beaucoup perdent déjà de l’argent.

Des chiffres concrets

Pour illustrer son propos, le PDG de CI Games a fourni une décomposition des marges par unité vendue. Sur un jeu affiché à 69,99 dollars, la marge du détaillant représente entre 25 et 35 %, celle du distributeur entre 10 et 20 %, et les coûts de production physique avoisinent 10 dollars. Au final, le studio ne récupérerait qu’un peu plus de 26 dollars par unité vendue en version physique, contre environ 49 dollars pour une vente en version numérique dans les meilleures conditions de marge.

© Rockstar Games

Tyminski précise que la situation ne fait qu’empirer à mesure que les prix baissent, et que même les grands éditeurs, mieux placés dans cette équation, gagnent « significativement plus » par vente numérique.

Lords of the Fallen 2 aura bien une version physique, mais pour combien de temps encore ?

CI Games prévoit tout de même de sortir son prochain jeu, Lords of the Fallen 2, en version physique. Tyminski reconnaît cependant que cette décision devient de plus en plus difficile à justifier sur le plan commercial, notamment parce que le format physique représente désormais moins de 20 % des ventes, et que le contexte récent ne plaide pas en sa faveur.

Interrogé sur la possibilité de hausser les prix des versions physiques ou de les réserver à des éditions collector pour mieux les rentabiliser, Tyminski a répondu que cela ne ferait qu’accentuer l’écart avec le numérique et ne contribuerait pas à justifier le maintien du format physique auprès des fabricants de consoles.

Une opposition qui ne faiblit pas côté joueurs

Du côté de la communauté des joueurs, la contestation reste vive. Des pétitions rassemblant des milliers de signatures ont été lancées contre ces décisions. Il reste toutefois incertain que Sony revienne sur son annonce, qui, si elle est maintenue, modifierait durablement les conditions d’accès aux jeux vidéo.