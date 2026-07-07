La DDR5 chinoise monte en puissance : Lexar lance des kits de 32 Go à 7600 MT/s

Le fabricant Lexar franchit un nouveau palier technique en lançant des kits de mémoire DDR5 équipés de puces chinoises CXMT, capables d’atteindre des vitesses de 7600 MT/s. Cette évolution marque la fin de la limite des 6000 MT/s pour le concepteur de puces de mémoire, qui commence à rivaliser sur les fréquences élevées.

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Le fabricant de mémoire Lexar a annoncé le lancement de nouveaux kits de mémoire DDR5 équipés de puces mémoire fournies par l’entreprise chinoise CXMT (ChangXin Memory Technologies). Cette nouvelle gamme marque une évolution technique pour les puces CXMT, qui étaient auparavant limitées à une vitesse de transfert de 6000 MT/s.

Des fréquences jusqu’à 7600 MT/s

Les nouveaux modules présentés par Lexar permettent d’atteindre des fréquences plus élevées, allant jusqu’à 7600 MT/s avec des timings de CL38 sous une tension de 1,4 V. Jusqu’à présent, le marché des kits de mémoire haut de gamme destinés à l’overclocking était principalement dominé par trois fabricants : Samsung, SK Hynix et Micron, tandis que les producteurs chinois comme CXMT se concentraient essentiellement sur les segments de mémoire standards.

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Selon les informations partagées par IT Home, Lexar prévoit d’intégrer ces composants au sein de sa série « THOR II » (THOR RGB DDR5). Les produits devraient être proposés en deux versions de fréquences :

DDR5-7200 CL38

DDR5-7600 CL38

MSI en embuscade pour aller toujours plus vite

Ces kits de mémoire seront commercialisés dans une configuration de 32 Go, répartie sur deux canaux de mémoire via deux modules de 16 Go chacun.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de progression technique pour CXMT. Récemment, le constructeur de cartes mères MSI a également annoncé avoir réussi à pousser des modules de mémoire DDR5 équipés de puces CXMT jusqu’à une vitesse de 8000 MT/s sur des plateformes AMD.