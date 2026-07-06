Quelques jours après son lancement, le dernier modèle d’Anthropic fait l’objet de nombreuses critiques sur les forums en ligne.

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Anthropic a mis en ligne Claude Sonnet 5 la semaine dernière, présentant ce modèle comme une évolution notable par rapport à son prédécesseur. Sur le plan des performances mesurées par les benchmarks standards, Sonnet 5 surpasse effectivement la version précédente. Il ne rivalise pas encore avec le modèle phare de la gamme, Opus 4.8, mais était censé réduire l’écart entre les deux.

Dans les faits, le déploiement a rapidement généré des retours négatifs. Reddit concentre en ce moment un volume important de signalements d’utilisateurs mécontents, qui décrivent des comportements jugés erratiques ou gênants au quotidien.

Des refus à répétition

Le problème le plus souvent mentionné est le refus du modèle d’exécuter certaines tâches, accompagné de ce que les utilisateurs décrivent comme des cycles de contestation répétitifs. Plutôt que de répondre à la demande, Sonnet 5 tendrait à argumenter contre l’utilisateur, parfois en construisant des objections peu fondées.

« Sonnet 5 et Opus 4.8 ont des problèmes similaires. Ils me rendent fou. Ils me contredisent en permanence, me corrigent même quand ils doivent inventer des arguments, construire des raisonnements fallacieux ou tenir des positions incohérentes. Le modèle va même jusqu’à sous-entendre que je mens, ou que je fais des suppositions, alors même que je lui fournis des informations nouvelles, postérieures à sa date de coupure. »

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Ce même utilisateur explique avoir obtenu du modèle qu’il commente ses propres instructions internes, qui l’invitent notamment à ne pas être trop complaisant et à proposer des corrections. Selon lui, ces directives auraient pour effet involontaire de rendre le modèle systématiquement adversarial.

Des tâches simples bloquées

Un autre utilisateur rapporte un cas plus concret : il a demandé à Sonnet 5 de l’aider à rapprocher des factures avec des bons de commande, une opération comptable courante. Le modèle a refusé, l’accusant de vouloir commettre une fraude, avant de lui expliquer pourquoi la fraude est répréhensible.

D’autres dysfonctionnements signalés

Au-delà de ces comportements contestataires, plusieurs autres problèmes remontent des forums. Des utilisateurs indiquent que le modèle cite des extraits du prompt système ou de sa mémoire de contexte directement dans ses réponses, ce qui alourdit les échanges et trahit des instructions normalement invisibles pour l’utilisateur final.

D’autres signalent une perte de contexte après seulement deux ou trois échanges dans une même conversation, ainsi qu’une tendance marquée à multiplier les avertissements et les formules de précaution dans chaque réponse. Certains utilisateurs soupçonnent également que Sonnet 5 distribue les tâches à plusieurs sous-agents, ce qui aurait pour effet de dégrader la qualité des résultats tout en consommant davantage de tokens, une combinaison défavorable des deux côtés.

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Enfin, le modèle aurait la particularité de recommander spontanément à ses utilisateurs d’aller dormir. Ce comportement n’est toutefois pas nouveau : des versions précédentes de Claude avaient déjà été observées dans cette situation, ce qui rend difficile de l’attribuer spécifiquement à Sonnet 5.

Un contexte déjà tendu pour Anthropic

Ces signalements surviennent à un moment délicat pour la société. Anthropic sort tout juste d’une situation embarrassante liée à Fable 5 et Mythos 5 : ces deux modèles avaient dû être suspendus quelques jours après leur lancement pour des raisons de conformité aux réglementations américaines sur les exportations, avant d’être progressivement réautorisés des semaines plus tard.

Anthropic n’a pas encore commenté publiquement les problèmes rapportés autour de Sonnet 5.