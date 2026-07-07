Steam Machine : une panne mystérieuse dès le lancement, résolue d’une manière encore plus étonnante

Quelques jours seulement après le lancement de la première fournée de Steam Machines, un utilisateur a rapporté une erreur apparemment liée au GPU de l’appareil. La machine a finalement redémarré normalement, mais l’incident a relancé les questions sur la fiabilité du dispositif.

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Quelques jours après la mise en vente des premières Steam Machines, un utilisateur a signalé sur Reddit une défaillance survenue après environ vingt minutes d’utilisation. D’après son témoignage, le problème s’est produit lors d’une mise à jour système, qui aurait rendu l’appareil non réactif. L’unité a alors affiché un motif lumineux rouge sur son côté droit, que l’utilisateur a qualifié de “red line of death”, en référence à la célèbre “Red Ring of Death” qui avait touché la Xbox en son temps.

Selon la documentation de Valve, ce type d’indicateur lumineux pourrait correspondre à un état de défaillance lié au GPU. La Steam Machine est en effet équipée de LED de diagnostic pouvant s’allumer selon différentes couleurs et configurations, afin de signaler diverses conditions de fonctionnement ou de panne, qu’il s’agisse d’une surchauffe, d’un problème de détection de la RAM, d’une erreur GPU ou SSD, ou encore d’un échec d’initialisation de la mémoire.

Un incident isolé, pour l’instant

Il est encore trop tôt pour déterminer si la Steam Machine sera touchée par des problèmes de fiabilité comparables à ceux qu’ont connus certaines consoles par le passé. L’appareil, commercialisé à un prix relativement élevé et difficile à trouver, n’est disponible que depuis peu, ce qui limite mécaniquement le nombre de retours d’expérience disponibles.

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L’incident intervient dans un contexte de marché déjà peu favorable. Des interrogations ont été soulevées quant au rapport performance/prix de la machine, dans un secteur soumis à des contraintes persistantes liées à l’industrie des semi-conducteurs. Shuhei Yoshida, ancien cadre de PlayStation, avait d’ailleurs qualifié ce mois-ci la Steam Machine de dispositif “bof”, estimant qu’elle ramènerait une partie de l’industrie du jeu vidéo à l’ère de la PS4 en termes d’expérience et d’attentes.

Le bug se résout tout seul …

Dans ce cas précis, l’histoire se conclut sans dommage apparent. Après avoir tenté plusieurs manipulations sans succès, l’utilisateur a simplement laissé l’appareil débranché toute la nuit. Le lendemain, la Steam Machine fonctionnait à nouveau normalement.

« Je suis désolé pour la fausse alerte, merci à tous ceux qui ont proposé des solutions, et je vais passer ce week-end à jouer à Crusader Kings jusqu’à en avoir mal aux yeux », a-t-il écrit sur Reddit.

L’incident reste donc, pour l’heure, un cas isolé. Il ne permet pas de tirer de conclusions générales sur la fiabilité de l’appareil, même s’il illustre l’attention particulière que suscite tout nouveau hardware gaming, surtout dans ses premières semaines de commercialisation.