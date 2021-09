Lexar lance des SSD Professional NM800 : jusqu’à 7400 Mo/s en lecture

Des SSD PCIe x4 proposés dans des capacités de 512 Go et 1 To.

Lexar commercialise des SSD Professional NM800. L’entreprise les propose dans des capacités de 512 Go et 1 To. Ces références s’appuient sur une interface PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4. Au format M2-2280, ces SSD embarquent apparemment de la mémoire NAND 3D TLC.

Le modèle de 512 Go offre des vitesses de lecture et écriture séquentielles de respectivement 7000 Mo/s et 3000 Mo/s ; les vitesses de lecture et écriture aléatoires sont données à 400 000 IOPS et 750 000 IOPS respectivement. Le SSD avec une capacité de 1 To atteint pour sa part 7400 Mo/s en lecture séquentielle et 5800 Mo/s en écriture séquentielle ; il plafonne à 200 000 IOPS en lecture aléatoire et 550 000 IOPS en écriture aléatoire. Dans les deux cas le MTBF est de 1 500 000 heures et la valeur DWPD s’établit à 0,44 (drive writes per day). Le SSD de 512 Go a une endurance de 250 TBW ; celui de 1 To de 500 TBW.

Toutes les spécifications et les tarifs

Le tableau ci-dessous rassemble toutes les spécifications. Concernant les tarifs, comptez 99 euros pour le SSD de 512 Go et 179 euros pour celui de 1 To.

Couleur Noir (PCB) Capacité 512 Go, 1 To Facteur de forme M.2 2280 Interface PCIe Gen4 x4 Vitesse 512 Go : lecture séquentielle jusqu’à 7 000 Mo/s, écriture jusqu’à 3 000 Mo/s ; IOPS 200/550K – 1 To : lecture séquentielle jusqu’à 7 400 Mo/s, écriture jusqu’à 5 800 Mo/s ; IOPS 400/750K Température de fonctionnement 0° à 70°C Température de stockage -40° à 85°C Résistant aux chocs 1500G, durée 0,5 ms, demi-onde sinusoïdale Résistant aux vibrations 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20G, 1 oct / min, 30 min / axe (X,Y,Z) TBW 512 Go : 250 To, 1 To : 500 To DWPD 512 Go : 0,44, 1 To : 0,44 MTBF 1 500 000 heures Dimensions (L x L x H) 80 x 22 x 2,45 mm Poids 9 g

