Samsung lancera un SDD PCIe 5.0 au deuxième trimestre 2022

Samsung a donné quelques détails sur le PM1743, un SSD PCIe 5.0 au format E3.S 1T (111,5 x 31,5 mm) pour les entreprises. Notez toutefois que celui ne sera pas commercialisé avant le deuxième trimestre 2022. Il utilise une interface PCIe 5.0 x4. Samsung ne donne aucun indice sur les performances ; le PCIe 5.0 x4 offre un débit théorique maximal de 15,7 Go/s.

Ce SSD PM1743 embarque de la mémoire flash V-NAND TCL V6 (mémoire de 6e génération) et bénéficie d’une endurance en écriture de 1 DWPD (Drive Writes Per Day). Il s’arme d’un contrôleur propriétaire. Son TDP devrait avoisiner les 25 W. Ce SSD PCIe 5.0 succédera au PM9A3 en PCie 4.0 ; celui-ci atteint une vitesse de lecture séquentielle de 6,8 Go/s. Le PM1743 collaborera avec des processeurs AMD EPYC Genoa et Intel Sapphire Rapids au sein des centres de données dans un premier temps.

Samsung envisage de la mémoire V-NAND à 1000 couches

Du PCIe 5.0 avec Alder Lake

En principe, comme indiqué ci-dessus, les prochaines plateformes HPC d’Intel et d’AMD prendront en charge le PCIe 5.0. Chez Intel, ce standard arrivera certainement auprès du grand public par l’intermédiaire des Alder Lake (les chipsets 600 resteraient néanmoins sur du PCIe 4.0). Du côté d’AMD en revanche, il n’est pas certain que la prochaine génération de puces grand public gère le PCIe 5.0 ; c’est en tout cas ce que suggérait ExecutableFix en mai dernier. De fait, contrairement à la DDR5, l’intérêt du PCIe 5.0 pour les PC des particuliers parait pour l’instant assez limité.

Samsung a mis au point une barrette mémoire DDR5 de 512 Go

Intel reste leader du Top 15 des vendeurs de semi-conducteurs mais Samsung gagne du terrain

Source : TechPowerUp