L’iPhone Duo arrive vendredi, mais seules 50 applications sont vraiment prêtes

Regarder Netflix, jouer ou travailler sur un iPhone pliable : Apple veut donner une nouvelle dimension aux applications du quotidien. Plus de 50 d’entre elles seront adaptées à l’iPhone Duo dès sa commercialisation, avec des fonctionnalités pensées pour son grand écran.

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Apple annonce que plus de 50 applications auront été mises à jour pour tirer parti du format particulier de l’iPhone Duo lorsque l’appareil sera commercialisé ce vendredi. Ce chiffre reste très limité par rapport à l’ensemble du catalogue disponible sur l’App Store, mais Apple et les développeurs d’applications iOS ont par le passé démontré leur capacité à optimiser rapidement leurs logiciels lors de la sortie de nouveaux appareils.

Un écran pensé pour la consommation de contenus

Une fois déplié, l’iPhone Duo dispose d’un écran Super Retina XDR de 7,6 pouces avec une finition nano-texturée, le rapprochant d’une mini-tablette que l’on peut glisser dans une poche. Cette surface d’affichage se prête particulièrement à la consommation de contenus multimédias, ce qui explique qu’Apple ait travaillé avec plusieurs services de streaming majeurs pour ajuster leurs applications avant le lancement.

Dans son annonce, Apple cite notamment Netflix, Amazon Prime Video et Paramount+, ainsi que des organisations sportives comme le PGA Tour et la MLB. Concernant cette dernière, les utilisateurs pourront suivre les rencontres en direct tout en consultant simultanément les statistiques de jeu, l’appareil pouvant être posé partiellement replié sur une table pour ce type d’usage.

Des répercussions attendues sur le jeu mobile

Le grand écran du Duo devrait également avoir une incidence sur les jeux disponibles via Apple Arcade. Des titres comme Retrocade et Sneaky Sasquatch restent entièrement jouables sur l’écran extérieur, mais offriraient, selon Apple, une expérience plus immersive une fois l’appareil déplié.

The current state of apps on iPhone Duo: https://t.co/1jJt58zXN8 pic.twitter.com/p2ADO0fbCb — Marques Brownlee (@MKBHD) October 21, 2026

D’autres jeux, à l’image d’Asphalt Legends, exploitent la puissance de la puce A20 Pro pour améliorer le niveau de détail des véhicules et des circuits.

Des usages orientés productivité

Au-delà du divertissement, l’iPhone Duo vise également les usages professionnels. Des applications comme celles de Microsoft, Zoom, Slack ou Salesforce permettraient d’obtenir une expérience proche de celle d’un ordinateur de bureau sur un appareil portable.

Dans Word par exemple, les outils de mise en forme sont disposés à côté des documents ouverts pour faciliter l’édition. Avec Zoom, l’écran intérieur peut servir d’espace de visioconférence immersif, permettant aux utilisateurs de partager du contenu avec les autres participants à une réunion.

Un marché déjà occupé par d’autres acteurs

Apple n’est pas le premier constructeur à proposer un appareil pliable sur le marché ; plusieurs marques concurrentes se sont déjà positionnées sur ce segment avant l’entreprise californienne. Apple aurait ainsi pris le temps d’observer les choix technologiques ayant fonctionné ou non chez ses concurrents avant de concevoir le Duo, qui représente pour de nombreux utilisateurs une première expérience avec un appareil pliable.

Si la partie matérielle de l’appareil semble aboutie pour une première génération, c’est le volet logiciel qui pourrait s’avérer déterminant. Apple dispose sur ce point d’un atout par rapport aux fabricants concurrents utilisant Android : la maîtrise simultanée du matériel et du logiciel, qui permettrait une intégration plus poussée entre les deux. La commercialisation du Duo étant prévue dans les prochains jours, les premiers retours permettront de déterminer si Apple confirme son positionnement sur ce segment du marché.