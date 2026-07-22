iPhone Air 2 : puce 2 nm, refroidissement amélioré, voici tout ce qui changerait vraiment

Apple préparerait discrètement l’iPhone Air 2, un modèle qui pourrait corriger les principaux défauts de son prédécesseur. Avec une puce 2 nm, un système de refroidissement avancé et un double capteur photo, la firme de Cupertino mise sur la technologie pour redonner un second souffle à son smartphone le plus fin. Mais son lancement, repoussé à 2027, laisse planer des questions sur sa stratégie.

Apple travaillerait sur une deuxième génération d’iPhone Air. Plusieurs médias spécialisés ont rapporté des informations sur ce projet, qui a connu quelques turbulences avant d’être confirmé comme toujours en cours de développement.

Un lancement d’abord mis en pause

L’iPhone Air première génération n’aurait pas rencontré le succès commercial escompté. En novembre, The Information révélait qu’Apple avait repoussé indéfiniment la sortie d’un successeur en raison de ces ventes décevantes, allant jusqu’à notifier ses ingénieurs et fournisseurs que le projet était retiré du calendrier sans nouvelle date annoncée.

Peu après, le même média nuançait ces informations : Apple n’aurait pas abandonné le projet pour autant, et l’iPhone Air 2 serait bien en préparation.

Un deuxième capteur photo au dos

L’une des contraintes du design ultrafin de l’iPhone Air est l’absence de second objectif. Apple chercherait à corriger cela sur la prochaine version.

Selon Bloomberg et The Information, l’iPhone Air 2 serait équipé d’un deuxième capteur photo au dos. Bloomberg précise qu’il s’agirait d’un objectif ultra grand-angle, et non d’un téléobjectif, ce qui alignerait ce modèle sur les iPhone de base, eux aussi dotés d’un capteur principal et d’un ultra grand-angle.

Une nouvelle puce gravée en 2 nanomètres

L’appareil tournerait sur la puce A20 Pro, contre l’A19 Pro dans le modèle actuel. Cette nouvelle génération de processeur serait le premier chip iPhone gravé en 2 nanomètres, un procédé de fabrication censé offrir davantage de puissance tout en améliorant l’efficacité énergétique.

La puce intégrerait également une technologie appelée Wafer-Level Multi-Chip Module, qui regroupe le SoC et la mémoire RAM au niveau de la tranche de silicium, dans l’objectif d’améliorer les performances et de réduire la consommation d’énergie.

Une autonomie revue à la hausse

L’autonomie est un autre point que la marque souhaiterait améliorer. Selon une fuite provenant de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone Air 2 serait équipé d’une batterie de 3 500 mAh, contre 3 149 mAh pour le premier modèle, soit une hausse de plus de 10 %.

Les gains d’efficacité attendus de la puce A20 Pro pourraient également contribuer à allonger l’autonomie, même si de nombreux facteurs entrent en jeu. Les chiffres précis ne seront connus qu’au moment de la présentation officielle du produit.

Une chambre à vapeur et une sortie retardée

The Information indique par ailleurs que l’iPhone Air 2 pourrait intégrer un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie qu’Apple a apportée avec l’iPhone 17 Pro. Ce dispositif vise à mieux dissiper la chaleur lors d’utilisations intensives et à maintenir des performances stables sur des périodes prolongées.

Initialement prévu pour septembre 2026, aux côtés de la gamme iPhone 18 Pro, le lancement de l’iPhone Air 2 aurait été repoussé. Selon Bloomberg, Apple envisagerait désormais de le commercialiser au printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18 de base.