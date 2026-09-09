iPhone Duo : Apple se lance enfin après des années de réflexion

Ce mercredi 9 septembre, Apple a officialisé ce que l’on attendait depuis bien longtemps, un iPhone pliable. Son nom : iPhone Duo.

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Apple vient de présenter l’iPhone Duo, un nouveau modèle pliable qui combine un écran externe de 5,4 pouces et un grand écran interne de 7,6 pouces. L’entreprise veut conserver le format compact d’un smartphone tout en proposant, une fois l’appareil ouvert, une surface d’affichage proche de l’expérience d’un iPad. Apple insiste notamment sur l’intégration entre le matériel et iOS 27, entièrement adapté à ce nouveau format.

Un iPhone qui s’ouvre sur un écran de 7,6 pouces

L’iPhone Duo adopte un format présenté comme proche de celui d’un passeport. Une fois fermé, il dispose d’un écran externe de 5,4 pouces, représentant 90 % de la surface d’affichage de l’iPhone 18 Pro selon Apple. Une fois ouvert, l’appareil révèle un écran Super Retina XDR de 7,6 pouces, soit 50 % de surface supplémentaire par rapport à l’iPhone 18 Pro Max et 80 % de plus que l’iPhone 18 Pro.

Apple a travaillé sur le ratio des deux écrans afin de conserver une continuité entre les modes ouvert et fermé. Les deux affichages utilisent ainsi un rapport d’aspect cohérent. Le constructeur affirme également avoir repensé l’interface d’iOS pour exploiter cette surface supplémentaire.

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Les commandes essentielles sont déplacées sur le côté afin de libérer de l’espace vertical. Le dock de l’écran d’accueil est lui aussi orienté verticalement. Les applications peuvent passer d’un écran à l’autre tout en conservant une disposition cohérente, tandis que le système adapte automatiquement son interface lorsque l’appareil est tourné ou partiellement replié.

Une charnière conçue autour de l’écran

La charnière constitue l’un des éléments centraux du Duo. Apple indique qu’elle comporte plus d’une centaine de composants de précision et qu’elle utilise un profil de couple variable pour contrôler les mouvements d’ouverture et de fermeture. Un ensemble d’aimants assure par ailleurs la fermeture de l’appareil.

L’écran repose sur une architecture multicouche destinée à limiter les déformations lors des pliages. Apple utilise notamment une couche de polymère personnalisée, annoncée comme jusqu’à 40 % plus rigide que les matériaux employés ailleurs dans l’industrie. Des couches de verre haute résistance entourent la dalle OLED, tandis que des adhésifs viscoélastiques permettent aux différentes couches de se déplacer les unes par rapport aux autres pendant le pliage.

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Apple affirme également avoir travaillé sur la visibilité de la pliure et les reflets avec une finition nano-texturée. Sa fabrication repose sur une lithographie laser sans masque, qui écrit chaque microlentille individuellement.

Un iOS adapté au multitâche

Le grand écran permet à Apple de proposer davantage de fonctions multitâches. Deux applications peuvent être affichées simultanément en mode partagé, avec la possibilité de déplacer les applications d’un côté à l’autre. Il est également possible d’ouvrir deux fenêtres d’une même application, comme Safari.

Le système permet de sauvegarder des associations d’applications pour les retrouver plus facilement. En mode portrait, une vidéo peut rester affichée en haut de l’écran pendant qu’une autre application occupe la partie inférieure.

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L’iPhone Duo peut aussi être utilisé dans différentes positions. Il peut notamment rester partiellement plié ou être posé sur une table sans support pour regarder une vidéo. Le mode StandBy a également été adapté : il peut s’activer même lorsque l’iPhone n’est pas en charge et afficher notamment la météo, le calendrier, la musique ou les notifications.

Touch ID revient sur l’iPhone Duo

Pour l’authentification, Apple abandonne Face ID sur ce modèle au profit de Touch ID intégré au bouton latéral. Plusieurs doigts peuvent être enregistrés afin de tenir compte des différentes façons de tenir l’appareil. Apple indique également qu’il est possible de le déverrouiller avec une Apple Watch.

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Le Duo embarque des haut-parleurs en haut et en bas afin de proposer de l’audio spatial aussi bien en orientation portrait qu’en paysage. Le châssis utilise du titane de grade 5, avec une structure centrale renforcée. Les séparations des antennes intègrent des inserts en fibres céramiques présentés comme trois fois plus résistants que le titane de grade 5.

L’appareil dispose également de Ceramic Shield à l’arrière et de Ceramic Shield 2 à l’avant, ainsi que d’une certification IP68.

Deux batteries et jusqu’à 44 heures de lecture vidéo

Apple indique que l’iPhone Duo est exclusivement compatible eSIM dans le monde entier. Cette conception permettrait de consacrer davantage d’espace interne à la batterie. Une batterie est placée dans chacune des deux parties de l’appareil, les deux éléments étant gérés comme un seul ensemble par des composants et algorithmes dédiés.

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L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 31 heures de lecture vidéo avec l’écran interne et 44 heures avec l’écran externe. Selon le nouveau modèle de calcul présenté par Apple, l’utilisation des deux écrans à parts égales permettrait d’atteindre jusqu’à 24 heures par charge.

La recharge rapide permettrait de récupérer jusqu’à 50 % de batterie en environ 20 minutes. Cinq minutes de charge suffiraient par ailleurs à obtenir jusqu’à cinq heures de lecture vidéo avec l’écran externe.

Un système photo pensé pour le format pliable

L’iPhone Duo embarque une caméra principale Fusion de 48 mégapixels avec zéro délai à la prise de vue, ainsi qu’un téléobjectif offrant une qualité optique 2x. Apple met également en avant les performances en basse lumière et la stabilisation optique par déplacement du capteur.

La caméra principale peut enregistrer en 4K à 120 images par seconde. Le module ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels est présenté comme identique à celui de l’iPhone 18 Pro.

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Le format pliable permet surtout de nouvelles utilisations. Le Duo peut tenir seul pour réaliser des time-lapses en 4K Dolby Vision HDR. Son écran externe peut servir de viseur pour les selfies réalisés avec les caméras arrière. Une fonction Duo Preview permet au sujet de voir son cadrage sur l’écran externe.

La caméra frontale Center Stage peut fonctionner dans différentes orientations. Une caméra FaceTime est également intégrée sous l’écran interne. La fonction Dual Capture permet enfin d’afficher simultanément les flux des caméras avant et arrière.

Apple Pencil et accessoires dédiés

Apple annonce la prise en charge de l’Apple Pencil avec USB-C sur les deux écrans plus tard dans l’année, notamment pour prendre des notes, dessiner ou annoter des documents.

Le constructeur proposera également un iPhone Duo Folio doté d’une béquille intégrée et une coque composée de deux parties protégeant chacune des moitiés du téléphone.

L’iPhone Duo à quel prix ?

L’iPhone Duo sera proposé en deux coloris, Star White et Night Sky, avec des capacités de stockage allant de 256 Go à 2 To. Apple annonce un prix de départ de 19,99 dollars dans la présentation fournie. Les précommandes débuteront le 16 octobre et la commercialisation est annoncée pour le 23 octobre.