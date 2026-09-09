L’iPhone 18 Pro officiellement présenté par Apple : voici tout ce que vous devez savoir

L’iPhone 18 Pro a été présenté par Apple ce 9 septembre, comme les rumeurs le laissaient entendre depuis des mois.

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La marque à la pomme a annoncé son nouvel iPhone 18 Pro ce jour. Des performances encore améliorées, un meilleur appareil photo et une batterie plus importante, voici toutes les nouveautés par rapport à la version précédente, l’iPhone 17 Pro.

Une nouvelle puce A20 Pro à bord

L’iPhone 18 Pro inaugure la puce A20 Pro, conçue avec une gravure en 2 nm. Elle repose sur une nouvelle architecture comprenant six cœurs CPU, dont deux nouveaux cœurs de performance annoncés jusqu’à 20 % plus rapides, ainsi que quatre cœurs à haute efficacité énergétique.

Le GPU passe à sept cœurs et Apple annonce jusqu’à 40 % de performances graphiques supplémentaires. La puce intègre également des accélérateurs neuronaux destinés notamment aux traitements d’intelligence artificielle effectués directement sur l’appareil.

Apple ajoute par ailleurs un second Neural Engine. L’ensemble compte désormais 32 cœurs et dispose de deux fois plus de puissance de calcul pour ces traitements.

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La bande passante mémoire augmente de 50 %. Apple a également revu l’intégration physique de la puce et de la mémoire afin d’améliorer la dissipation thermique.

L’iPhone 18 Pro adopte ainsi une nouvelle chambre à vapeur dont la surface est trois fois supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro. Elle est associée à du graphite et à un nouveau matériau en cuivre destiné à améliorer l’évacuation de la chaleur.

Selon Apple, cette nouvelle conception permet jusqu’à 40 % de performances soutenues supplémentaires par rapport à l’iPhone 17 Pro.

Ces évolutions doivent notamment profiter aux jeux exigeants et aux fonctions d’Apple Intelligence, qui peuvent exécuter davantage de traitements directement sur l’iPhone.

Un objectif à ouverture variable, enfin

L’appareil photo principal de l’iPhone 18 Pro passe à un capteur Fusion de 48 mégapixels équipé d’une ouverture variable. C’est l’une des principales évolutions du système photo par rapport à la génération précédente.

Le mécanisme utilise six lamelles pilotées par un système motorisé. L’ouverture peut être adaptée automatiquement en fonction de la scène photographiée. Dans les environnements sombres, elle peut notamment s’ouvrir jusqu’à f/1,8 afin de laisser entrer davantage de lumière.

L’ouverture peut également être réduite pour augmenter la profondeur de champ, ce qui peut être utile notamment pour les photos de groupe ou les scènes comportant plusieurs plans.

Apple permet aussi de contrôler manuellement l’ouverture avec les nouveaux Pro Controls. Ces commandes donnent également accès au réglage de la balance des blancs, de l’exposition et de la vitesse d’obturation.

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L’iPhone 18 Pro introduit par ailleurs un suivi automatique des sujets grâce à des modèles d’IA exécutés sur l’appareil. Le système doit conserver la mise au point lorsqu’un sujet se déplace, change de profondeur ou sort momentanément du cadre.

Les fonctions vidéo évoluent également. Le mode cinématique peut désormais être appliqué après la prise de vue et prendre en charge 60 images par seconde. Le mode accéléré peut enregistrer en 4K Dolby Vision HDR, tandis que la fonction Audio Mix bénéficie de nouveaux algorithmes.

Les Styles photographiques gagnent enfin des réglages supplémentaires pour la texture et le grain.

Apple annonce aussi une fonction baptisée Apple Reference Image. Le capteur de l’appareil photo signe certaines données de l’image au moment de la capture afin de permettre de vérifier l’authenticité d’une photographie originale, indépendamment des modifications pouvant être apportées à sa version éditable.

Une plus grosse batterie

Apple annonce une nouvelle hausse de l’autonomie sur l’iPhone 18 Pro. Selon la marque, l’iPhone 18 Pro atteint jusqu’à 36 heures de lecture vidéo sur les modèles équipés uniquement d’une eSIM, contre 45 heures pour l’iPhone 18 Pro Max.

Apple indique également jusqu’à 24 heures d’utilisation par charge pour l’iPhone 18 Pro et jusqu’à 30 heures pour l’iPhone 18 Pro Max, selon son nouveau modèle d’estimation basé sur des usages réels.

L’entreprise explique cette progression par l’efficacité énergétique de l’A20 Pro, des optimisations du système et une nouvelle conception de la batterie.

La recharge filaire évolue elle aussi. Apple annonce 50 % de charge en environ 15 minutes. Cinq minutes de recharge doivent par ailleurs permettre d’obtenir jusqu’à six heures de lecture vidéo.

De nouvelles couleurs, adieu le orange

L’iPhone 18 Pro conserve une conception associant aluminium et verre arrière, avec des finitions désormais assorties entre elles.

Apple propose trois couleurs : un noir profond, un argent légèrement revu et Glacier, une nouvelle teinte. La marque ajoute également Burgundy, un rouge sombre.

L’orange de l’iPhone 17 Pro disparaît donc du catalogue.

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L’iPhone 18 Pro bénéficie aussi d’une Dynamic Island revue. Celle-ci est plus petite et peut afficher jusqu’à trois activités en direct simultanément.

Côté logiciel, l’iPhone 18 Pro sera livré avec iOS 27 et les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence. La nouvelle version de Siri, baptisée Siri AI, doit notamment pouvoir exploiter le contexte personnel de l’utilisateur et effectuer des actions dans les applications compatibles.

Apple annonce également de nouvelles fonctions dans Photos, Safari, Raccourcis et Téléphone.

Quel prix pour l’iPhone 18 Pro ?

L’iPhone 18 Pro sera proposé à partir de 1 199 dollars et disposera pour la première fois d’une capacité de stockage de 2 To. L’iPhone 18 Pro Max débutera à 1 299 dollars.

Les précommandes ouvriront le 12 septembre et les appareils seront disponibles à partir du 18 septembre.