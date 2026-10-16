L’iPhone Duo est déjà en rupture de stock, vous n’en aurez pas avant 2027

Vous comptiez avoir un iPhone Duo sous le sapin ? Ça va être compliqué, les quelques modèles en vente sont déjà partis lors des précommandes, et les prochaines livraisons ne sont pas pour tout de suite.

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Le premier smartphone pliant d’Apple, l’iPhone Duo, est déjà en rupture de stock, quelques heures après le début des précommandes. Ces dernières, lancées ce vendredi 16 octobre, se sont remplies à très grande vitesse. Les dates d’expédition repoussent désormais la livraison à … l’année prochaine !

Des livraisons reportées après les fêtes de fin d’année

Environ trente minutes après l’ouverture des ventes en ligne, l’ensemble des versions proposées indiquait une date de livraison estimée au 25 janvier 2027. Ce délai concerne la totalité des configurations, qu’il s’agisse des coloris Star White ou Night Sky, ainsi que des capacités de stockage allant de 256 Go à 2 To. Cette situation exclut toute réception de l’appareil pendant la période des fêtes ou pour Noël. Seule la première vague d’acheteurs sera livrée le jour du lancement officiel, prévu le 23 octobre 2026.

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Il est toutefois difficile de déterminer si la demande est immense ou si les stocks sont en réalité faibles, la marque à la pomme n’ayant pas communiqué sur le volume des stocks mis à disposition pour cette précommande. On ne sait donc pas si les capacités de production sont en réalité très faibles, ou si la demande pour un iPhone à plus de 2000 euros dépasse l’entendement.

Les solutions alternatives pour acquérir l’appareil

Pour les acheteurs n’ayant pas précommandé dès l’ouverture, les possibilités d’obtenir l’appareil rapidement restent très limitées. Des stocks pourraient être disponibles dans certains Apple Stores physiques lors du lancement en magasin le 23 octobre ou chez certains revendeurs agréés, bien que la quantité de modèles prévus devrait être très limitée.

Par ailleurs, Apple a suspendu les réservations en ligne destinées aux retraits en magasin. Le site d’Apple invite les consommateurs à consulter à nouveau cette option le samedi 24 octobre. Une autre démarche consiste à vérifier la disponibilité des stocks auprès d’opérateurs de téléphonie mobile comme Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom.

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Sur le marché de la revente entre particuliers, des annonces sont déjà apparues sur des plateformes comme eBay, où certains vendeurs demandent jusqu’à 4000 euros pour l’appareil, soit plus de deux fois et demi son prix de départ.