Meilleur smartphone pliable en 2024 : notre comparatif pour bien choisir

Si les smartphones pliables n’étaient pas très populaires à leurs débuts, ils font aujourd’hui entièrement partie du paysage. Un large choix compose le catalogue, du plus performant au plus abordable, si bien que faire un choix n’est pas une tâche aisée. Pour vous aider, voici notre sélection des meilleurs smartphones pliables.

Notre top 3 des meilleurs smartphones pliables

Samsung Galaxy Z Flip 4, l'alternative plus abordable
Samsung Galaxy Z Fold 5, le meilleur pliable
Samsung Galaxy Z Flip 5, le meilleur smartphone en Flip

Si les téléphones à clapet étaient très répandus dans les années 2000, ils ont rapidement été éclipsés par les smartphones tactiles. Cependant, les modèles pliables reviennent petit à petit, et de plus en plus de fabricants proposent leurs produits. Ces derniers sont non seulement bien plus technologiques, mais existent aussi dans deux types : les Flip, qui sont ceux qui ressemblent le plus aux modèles à clapet, et les Fold, qui se déplient comme des livres.

Toutefois, il faut savoir que les mobiles pliables sont des produits haut de gamme. Leur technologie n’est en effet pas à la portée de tous les constructeurs. D’autant plus que leur conception est très technique. La charnière est l’un des points clés, car elle doit être à la fois solide et invisible. Découvrez ici notre comparatif des meilleurs smartphones pliables de 2024.

Samsung Galaxy Z Fold 5, le meilleur smartphone pliable

Samsung Galaxy Z Fold 5 Le meilleur smartphone pliable

1,249.99€ Voir l’offre

1,294.92€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1649€ Voir l’offre

1,678.48€ Voir l’offre

1,749.99€ Voir l’offre

1849€ Voir l’offre

1849€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

On aime Son incroyable écran internet

Les améliorations apportées à la charnière

Ses performances impressionnantes

La qualité de son bloc photo

Son autonomie généreuse

La finesse de son châssis On n'aime pas La pliure encore visible lorsque l'écran est éteint

Son prix peu accessible

Commençons notre sélection avec l’un des modèles de smartphone pliable le plus connu : le Samsung Galaxy Fold 5. Et il est incontestablement le meilleur pliable de sa catégorie, c’est-à-dire en Fold. Dans un premier temps, on remarque que le fabricant a nettement amélioré la charnière par rapport aux versions précédentes. Cette dernière est presque invisible une fois l’écran allumé. Et elle permet maintenant de le fermer complètement à plat, le rendant beaucoup plus fin. Aussi, elle supporte 300 000 ouvertures, soit 100 000 de plus que pour le Fold de 4.

Côté performances, on ne trouve rien de moins que la puce Snapdragon 8 Gen 2 couplée à 12 Go de RAM, comme dans le Galaxy 23 Ultra. Autant dire que tout vous sera permis. Il est aussi équipé, pour la partie externe, d’un écran Oled de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Pour la partie interne, il s’agit d’une dalle Oled de 7,6 pouces, avec le même taux de rafraîchissement. Cet écran est clairement le plus gros point fort de ce modèle, la qualité d’affichage est impressionnante. Et pour les plus inquiets d’entre vous, sachez qu’elle est protégée par un verre Corning Gorilla Class Victus 2.

La partie photo n’est pas en reste, on trouve 3 capteurs dont un grand-angle de 50 mégapixels. Petite particularité, il possède deux objectifs selfie, un sur la partie externe, et un sur la partie interne. Sa batterie de 4400 mAh offre une généreuse autonomie. Bref, peu de défauts pour ce Galaxy Fold 5, excellent candidat au titre de meilleur smartphone pliable. Reste à voir ce que le constructeur nous proposera pour sont Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galazy Z Fold 4, un grand écran toujours d’actualité

Samsung Galazy Z Fold 4 Un grand écran toujours d'actualité

800€ Voir l’offre

877€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1,529.15€ Voir l’offre

On aime La qualité de ses écrans

Ses très bonnes performances globales

Son module photo

Son autonomie On n'aime pas Pliure trop visible

Sa tendance à chauffer

Le prédécesseur du Fold 5 est loin d’avoir dit son dernier mot. Si vous souhaitez vous procurer un smartphone pliable pour un budget légèrement inférieur, c’est une alternative à ne pas laisser de côté. Entre ses excellentes performances dues à sa puce SnapDragon 8+ Gen1 et ses 12 Go de RAM et ses deux écrans Amoled de 6,2 pouces et 7,6 pouces, il sait se montrer convaincant. On est simplement déçu que la pliure soit tant visible une fois l’écran allumé.

Ajoutons à cela trois objectifs photo qui vous permettront de prendre de magnifiques clichés : un capteur principal de 50 Mpx, un grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Sans parler de l’autonomie, une batterie de 4400 mAh qui vous permettra de tenir une journée sans difficulté. Une alternative attrayante qui vous permettra de profiter d’un smartphone Fold premium au meilleur prix.

Samsung Galaxy Z Flip 5, le meilleur smartphone en Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5 Le meilleur smartphone en Flip

550€ Voir l’offre

806€ Voir l’offre

807.48€ Voir l’offre

819€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

On aime L'agrandissement de son écran externe

Sa charnière améliorée

Son design compact

Ses excellentes performances

Sa dalle de Amoled de 6,7 pouces On n'aime pas Son autonomie limitée

Ses objectifs photo perfectibles

Nous venons de voir le Fold, voyons maintenant le Samsung Z Flip 5. Lui aussi est certainement l’un des meilleurs smartphones pliables de sa génération. La principale nouveauté de ce modèle, par rapport au Flip 4, se trouve au niveau de son écran externe. Il s’agit désormais d’une dalle Super Amoled de 3,4 pouces au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce dernier est suffisamment grand pour vous permettre de répondre aux messages et d’utiliser certaines applications.

À l’intérieur, on trouve une autre dalle Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. On remarque que la charnière a été améliorée par rapport au précédent. En plus d’être discrète, elle permet au mobile de se fermer entièrement et d’être beaucoup plus fin. Pour la partie performance, on trouve l’excellente puce Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée de 8 Go de RAM. Sa batterie de 3700 mAh est plus faible que sur certains modèles haut de gamme, mais vous offrira une bonne autonomie.

Terminons avec les photos, 2 capteurs de 12 mégapixels vous permettront de prendre de beaux clichés, même si ce n’est pas son plus gros point fort. Le prochain modèle devrait d’ailleurs corriger ce défaut. Ce Galaxy Flip 5, un smartphone en Flip très réussi. Certainement l’un des meilleurs choix de cette sélection, mais peut-être peu cher pour le peu de nouveautés qu’il offre.

Samsung Galaxy Z Flip 4, l’alternative plus abordable

Samsung Galaxy Z Flip 4 L'alternative plus abordable

606.10€ Voir l’offre

649.78€ Voir l’offre

1289€ Voir l’offre

On aime Son rapport qualité/prix

Ses excellentes performances

Sa qualité d'affichage

Son design très réussi

Un smartphone plaible premium pour un prix maitrisé On n'aime pas L'autonomie un peu faible

La qualité photo perfectible

La taille de son écran externe

Si vous cherchez une alternative moins chère au Galaxy Z Flip 5, sachez que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 4, est encore tout à fait d’actualité aujourd’hui. Son écran externe est certes plus petit, 1,9 pouce, mais le reste de ses caractéristiques sont similaires. C’est un smartphone pliable de premier choix pour ceux qui souhaitent garder le contrôle de leur budget.

L’écran interne se compose d’une dalle Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est quasiment identique à celui du Flip 5. Côté performance, on trouve la puce Snapdragon 8+ Gen 1 qui s’accompagne de 8 Go de RAM. Si elle est plus modeste que les processeurs de dernière générations, ses performances restent excellentes et conviendront à toutes les utilisations.

Pour la partie photo, on trouve deux capteurs de 12 mégapixels offrant des clichés de bonne qualité. La batterie de 3700 mAh n’a pas non plus évolué sur le modèle suivant. Comme vous pouvez le remarquer, la fiche technique de ce Galaxy Z Flip 4 est presque identique à celles du Flip 5. La différence majeure réside dans la taille de l’écran externe. Alors si ce point n’est pas crucial pour vous, vous pouvez profiter de la baisse de prix de ce Z Flip 4 pour vous procurer un smartphone pliable à prix plus doux.

Oppo Find N2 Flip, le meilleur concurrent du Galaxy Flip

Oppo Find N2 Flip Le meilleur concurrent du Galaxy Flip

On aime Sa qualité d'affichage

Son format compact

Ses performances convaincantes

La qualité de son bloc photo

Son excellente autonomie

Son chargeur rapide 44W inclus On n'aime pas Écran externe très petit

Pas de recharge sans fil

Oppo n’en est pas à son coup d’essai concernant les smartphones pliables, mais c’est le premier modèle officiellement commercialisé en Europe. Il se pourrait d’ailleurs que d’autres soient déployés prochainement, mais sous l’appellation OnePlus. Ce Find N2 Flip est donc un concurrent direct aux Flip de Samsung. La version Fold n’ayant pas encore été exportée dans nos contrées. Et une chose est sûre, sa fiche technique est prometteuse.

Il se compose d’un écran Oled de 6,8 pouces au rafraîchissement dynamique pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Ce dernier propose une qualité d’affichage exemplaire ainsi qu’une belle luminosité. On trouve à l’intérieur la puce Dimensity 9000+ qui propose non seulement des performances excellentes aussi bien en utilisation classique qu’en jeu, mais permet aussi de conserver la finesse du smartphone grâce à son petit gabarit. Notons que grâce à sa charnière, il peut fonctionner même à demi plié.

Le module photo n’est pas le plus équipé du marché, mais son objectif principal de 12,5 mégapixels permet de prendre des clichés d’une qualité très correcte. Terminons avec l’autonomie, il dispose d’une batterie de 4300 mAh, faisant mieux que certains de ces concurrents. Il se dote en plus d’un chargeur rapide 44W fourni avec l’appareil. Oppo fait fort pour son entrée dans le monde des pliables. Ce dernier est à la fois ergonomique, performant et endurant et cela fait de lui un excellent choix pour tous les amateurs de smartphones à clapet.

Motorola Razr 40 Ultra, le roi de l’écran externe

Motorola Razr 40 Ultra Le roi de l'écran externe

729.99€ Voir l’offre

785€ Voir l’offre

862.12€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

On aime Excellentes finitions

Très bonnes performances globales

Écrans internes et externes impressionnants

Charnière robuste

Fonctionne à demi plié

Chrage rapide à 30W On n'aime pas Autonomie un peu faible

Bloc photo insuffisant

Motorola, l’une des marques de téléphone à clapet la plus iconique des années 2000, a réitéré sa formule phare tout en l’améliorant considérable, faisant du Razr 40 Ultra un pliant haut de gamme très convaincant. Ce qui frappe en premier lieu, c’est son écran externe Oled de 3,6 pouces rafraîchi à 144 Hz, le plus grand du marché pour un smartphone Flip. Et l’intérieur n’est pas en reste, en l’ouvrant on trouve une dalle Oled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La qualité d’affichage de ces deux écrans est vraiment excellente.

Le design et les finitions de ce modèle sont très réussis. La charnière est robuste et lui permet de fonctionner à 45 degrés. À l’intérieur, on trouve la très puissante puce Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de 8 Go de RAM, il n’est donc pas limité par ses performances. Il possède une batterie de 3800 mAh, un peu faible mais suffisante. Elle vous permettra de tenir une dizaine d’heures environ. Son chargeur de 30W permet néanmoins de rattraper ce point.

Côté photo, il n’est malheureusement pas au niveau de certains de ses concurrents. Son objectif principal de 12 mégapixels et son ultra grand-angle de 13 mégapixels vous permettront de réaliser des clichés corrects, mais on s’attendait à mieux de la part d’un modèle premium. Ce Razr 40 Ultra est un très bon candidat au titre de meilleur smartphone pliable, et une excellente alternative au Galaxy Z Flip de Samsung.

Huawei P50 Pocket, le smartphone pliable abordable

Huawei P50 Pocket Le pliable abordable

498€ Voir l’offre

On aime Très belles finitions

Conception réussie

Bonnes performances

Bel écran Oled 120 Hz

Qualité photo très correcte On n'aime pas Autonomie insuffisante

Absence de 5G et des services Google

Avec l’essor de popularité des smartphones pliables, des constructeurs comme Huawei ont décidé de tenter l’aventure. Ce P50 Pocket est un modèle Flip qui s’est voulu plus abordable que la concurrence grâce à certaines concessions. Commençons par son design, ce dernier est des plus réussis grâce à une conception presque parfaite. Il se ferme complètement à plat et la charnière est des plus discrètes, un très bon point.

Son écran Oled de 6,9 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz est aussi très réussi. Lumineux et bien calibré. On regrette simplement qu’il ne fonctionne pas en mode Flex comme les Samsung. C’est-à-dire qu’il n’est pas utilisable à 90 degrés. Côté performances, on trouve un processeur Snapdragon 888. Il est moins performant que certaines puces concurrentes, mais à la puissance tout à fait satisfaisante. C’est surtout au niveau de l’autonomie que Huawei a fait des sacrifices. Car l’appareil ne possède qu’une batterie de 3300 mAh, ce qui lui offre à peine plus de 10 heures d’autonomie.

Enfin, il est indispensable de noter qu’il ne dispose pas des services Google (ni de la 5G), comme tous les produits Huawei. Cependant, l’offre proposée par les Huawei Mobile Services s’est grandement améliorée au fil des années et l’interface est aujourd’hui satisfaisante. En résumé, si vous cherchez un smartphone pliable à prix réduit et êtes prêt à faire quelques concessions, ce P50 Pocket devrait vous convenir.

Motorola Razr 2022, le meilleur premier prix

Motorola Razr 2022 Le meilleur premier prix

618€ Voir l’offre

725€ Voir l’offre

On aime Son design original

Ses excellentes finitions

Son bel écran Oled

Sa charge rapide 30W

Ses performances honorables On n'aime pas Son autonomie faible

Son fonctionnement sous Android 14

Motorola propose deux smartphones pliables, le Razr 2023 est le plus abordable des deux. Ce qui marque le plus sur ce modèle, ce sont ses bords arrondis qui lui donnent un look un peu vintage de téléphone à clapet des années 2000. Il bénéficie en plus de cela d’excellentes finitions, même s’il est un peu plus massif que ces concurrents.

Son écran interne se compose d’une dalle Oled de 6,8 pouces à l’excellente qualité d’affichage. L’écran externe quant à lui est de 2,7 pouces. Il permet d’afficher de nombreuses applications, et même des jeux vidéo. Car oui, sa puce Snapdragon 8+ Gen 1 vous permettra sans aucun doute de profiter d’une utilisation gaming. Même s’il ne faudra pas vous attendre à des performances équivalentes aux processeurs dernières génération. On regrette aussi le fait que le smartphone ne soit pas utilisable à 90 degrés.

Le bloc photo est correct, avec un objectif principal de 50 mégapixels qui vous permettra de réaliser de beaux clichés. L’autonomie est un peu faible, seulement une dizaine d’heures, mais une charge rapide de 30W compense ce défaut. Dernière ombre au tableau, côté logiciel cette fois, il fonctionne uniquement sous Android 14, car il ne bénéficiera que de deux années de mises à jour. Ces concessions seront toutefois inévitables pour profiter d’un smartphone pliable à (relatif) petit prix.

🤔 Pourquoi choisir un smartphone pliable ?

Les smartphones pliables sont des produits hybrides et innovants qui offrent une expérience utilisateur vraiment unique. Il combine les avantages d’un smartphone classique avec ceux d’une tablette, permettant une utilisation bien plus polyvalente. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez choisir un modèle pliable :

Leur grand écran immersif : ce point est surtout valable pour les produits Fold qui proposent un double écran très immersif, idéal pour améliorer sa productivité, profiter de contenu multimédia ou jouer à des jeux vidéo. Les Flip possèdent des écrans plus classiques, leur écran externe offre la possibilité de réaliser certaines tâches et d’accéder plus rapidement à certaines données.

: ce point est surtout valable pour les produits Fold qui proposent un double écran très immersif, idéal pour améliorer sa productivité, profiter de contenu multimédia ou jouer à des jeux vidéo. Les Flip possèdent des écrans plus classiques, leur écran externe offre la possibilité de réaliser certaines tâches et d’accéder plus rapidement à certaines données. Leur polyvalence : vous pouvez utiliser les smartphones pliables de plusieurs manières différentes, en profitant ainsi une plus grande flexibilité. C’est notamment le cas avec les Flip qui fonctionnent à demi plié, très pratique pour regarder des contenus ou prendre des selfies.

: vous pouvez utiliser les smartphones pliables de plusieurs manières différentes, en profitant ainsi une plus grande flexibilité. C’est notamment le cas avec les Flip qui fonctionnent à demi plié, très pratique pour regarder des contenus ou prendre des selfies. Leur design compact : si vous aimez les mobiles petits gabarits, alors les Flip devraient vous correspondre. Une fois pliés, ils prennent bien moins de place qu’un modèle classique tout en vous permettant de profiter d’écrans de taille conséquente et d’une excellente qualité d’affichage.

Ce point va avant tout dépendre de vos préférences et deux vos besoins. Si les deux modèles sont effectivement des smartphones pliables, le fabricant ne les destine pas au même public ni à la même utilisation.

Les Fold sont des produits hybrides entre smartphone et tablette. Plié, ils fonctionnement de façon classique. Dépliés, ils doublent la surface de leur écran pour vous permettre de profiter d’une qualité d’affichage impressionnante. Cela servira donc aux professionnels adeptes du multitâche, aux utilisateurs de jeux mobiles, à ceux qui consomment beaucoup de contenu multimédia ou même aux lecteurs. Les Flip quant à eux sont avant tout appréciés pour leur format extrêmement compact, ils sont en effet très facilement glissades dans une poche tout en offrant la possibilité de profiter d’un écran classique.

Certains constructeurs, comme Lenovo, commencent même à proposer des modèles au format encore plus novateur.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – Crédit : Unsplash

⚙️ Les smartphones pliables sont-ils fiables sur le long terme ?

C’est une question légitime quand on est sur le point d’investir environ 1000 euros dans un smartphone possédant un écran tactile qui se plie en deux. D’autant plus que c’était le principal point faible de ces modèles à leur début. Cependant, les charnières ont beaucoup évoluées depuis et sont capables de supporter des centaines de milliers d’ouvertures et de fermetures (300 000 pour le Samsung Galaxy Z Fold 5). De nombreux tests sont réalisés dans les usines, notamment chez Samsung. La longévité des smartphones pliables n’est plus à prouver aujourd’hui, vous pouvez vous en procurer un sans crainte.

🎮 Peut-on jouer avec un smartphone pliable ?

La plupart des smartphones pliables haut de gamme possèdent un processeur suffisamment puissant pour faire tourner la plupart des jeux vidéo mobiles. De plus, les écrans des Fold permettent de profiter d’une immersion bien supérieure et d’une meilleure prise en main. Ces derniers sont donc un bon choix pour du gaming. Il est cependant indispensable de choisir un modèle doté d’un processeur suffisamment puissant, comme le Galaxy Z Fold 5 ou le Motorola Razr 40 Ultra.

💶 Combien coûte un smartphone pliable ?

Nous l’avons rapidement évoqué au cours de ce guide, les smartphones pliables sont des produits haut de gamme. Ils déploient en effet une technologie particulière. Il faut prendre en compte que les modèles en dessous de 1000 euros font souvent des concessions sur les performances ou sur le module photo. Vous pouvez toutefois vous procurer un modèle d’ancienne génération, comme les Galaxy Z Fold/Flip 4, qui sont encore totalement d’actualité en 2024.

