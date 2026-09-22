iPhone 18 Pro : pourquoi les modèles 1 To et 2 To sont plus lents que l’entrée de gamme ?

Plus de stockage ne signifie pas forcément plus de performances. Sur les iPhone 18 Pro, les versions 1 et 2 To pourraient en effet utiliser de la mémoire NAND QLC, moins rapide que la TLC des capacités inférieures. Les premiers tests mettent en évidence une différence particulièrement importante lors des écritures prolongées.

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Apple propose pour la première fois un iPhone 18 Pro avec jusqu’à 2 To de stockage, comme nous l’expliquions dans notre article consacré à la présentation de l’iPhone 18 Pro. Mais cette capacité record s’accompagne d’un compromis technique : les modèles 1 et 2 To pourraient embarquer de la NAND QLC, tandis que les versions 256 et 512 Go utilisent de la TLC.

TLC contre QLC : une question de densité

La différence entre ces deux technologies tient au nombre de bits stockés dans chaque cellule. La TLC (Triple-Level Cell) en stocke trois, contre quatre pour la QLC (Quad-Level Cell). Cette dernière permet donc d’augmenter la densité de stockage, mais avec des performances d’écriture et une endurance généralement inférieures.

Un fonctionnement que nous détaillons dans notre guide des meilleurs SSD de 2026. La QLC est notamment intéressante pour proposer de grandes capacités à moindre coût, mais elle n’est pas la mémoire la plus rapide.

Ce compromis n’est d’ailleurs pas nouveau. Notre article consacré à la mémoire Flash QLC expliquait déjà les avantages et les limites de cette technologie.

Jusqu’à 38 % d’écart entre TLC et QLC

Les premiers tests réalisés sur un iPhone 18 Pro Max 1 To montrent que la différence peut devenir significative. Face à un modèle 512 Go équipé de TLC, le stockage QLC obtient 8 168 points contre 11 285 dans une charge mixte à faible profondeur de file, soit environ 38 % de moins.

L’écart se réduit dans les charges plus lourdes, mais la TLC conserve encore un avantage.

Le phénomène devient surtout spectaculaire lors des écritures soutenues.

Le cache SLC masque d’abord les limites de la QLC

Pour accélérer les écritures, l’iPhone utilise un important cache SLC. Tant qu’il reste disponible, les performances sont élevées. Une fois saturé, les données doivent progressivement être écrites dans la NAND QLC native.

C’est un phénomène bien connu des SSD : comme le montre notamment notre test du Crucial P1 1 To, les débits d’écriture peuvent fortement chuter lorsque le cache SLC arrive à saturation.

Sur l’iPhone 18 Pro Max, le débit tombe ainsi à 79,4 Mo/s en moyenne, avec des pointes à seulement 25,6 Mo/s. Lorsque le stockage atteint environ 60 % de remplissage, le cache SLC disponible passerait de 250 à seulement 58 Go. Les écritures QLC descendent alors à 45 Mo/s en moyenne, avec un minimum mesuré à 1,1 Mo/s.

Un problème surtout visible dans les gros transferts

Ces chiffres correspondent à des charges d’écriture soutenues et ne signifient pas qu’un iPhone 18 Pro 1 To sera constamment lent. Les usages courants comme la navigation, les applications, les photos ou les jeux devraient rester peu concernés.

La différence peut en revanche apparaître lors d’enregistrements ProRes, de transferts de plusieurs centaines de gigaoctets ou de restaurations de sauvegardes volumineuses.

Le paradoxe est donc réel : dans certaines charges intensives, un iPhone 18 Pro 256 ou 512 Go équipé de TLC peut être plus rapide qu’un modèle 1 ou 2 To utilisant de la QLC. Pour les très gros utilisateurs de stockage, la capacité n’est donc pas le seul critère à regarder.