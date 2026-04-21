Tim Cook : le PDG d’Apple démissionne pour laisser sa place à John Ternus

Apple a annoncé que Tim Cook quittera la direction générale le 1er septembre pour devenir président du conseil d’administration, laissant sa place à John Ternus, l’actuel responsable de l’ingénierie matérielle du groupe.

Tim Cook va céder son poste de directeur général d’Apple le 1er septembre prochain. Il sera remplacé par John Ternus, actuel responsable des produits physiques du groupe, qui supervise notamment les lignes iPhone et Mac. Cook, lui, rejoindra le conseil d’administration en tant que président. L’annonce a été faite lundi dans un communiqué officiel d’Apple.

La transition en elle-même ne constitue pas vraiment une surprise, Ternus était depuis un moment considéré comme le successeur probable, mais son calendrier a pris de court bon nombre d’observateurs.

Quatorze ans à la tête du groupe

Tim Cook avait pris les rênes d’Apple en août 2011, après la démission de Steve Jobs, contraint de s’effacer en raison d’un cancer du pancréas dont il mourra quelques semaines plus tard. Ingénieur de formation, originaire de l’Alabama, Cook n’avait pas le profil du visionnaire médiatique qu’était Jobs. Il a néanmoins conduit Apple vers une croissance considérable : entre 2011 et 2025, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 260 %, et sa capitalisation boursière a été multipliée par plus de treize, pour dépasser aujourd’hui les 4 000 milliards de dollars.

L’une des orientations marquantes de son mandat a été le développement du pôle services, App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, qui est devenu le principal moteur de croissance de l’entreprise.

Des reproches sur l’IA

Le bilan de Cook n’est pas sans zones d’ombre. Il lui est souvent reproché de ne pas avoir lancé de produit aussi structurant que l’iPod ou l’iPhone à leur époque. Plus récemment, Apple a été critiqué pour avoir raté le virage de l’intelligence artificielle générative, dont l’émergence a été symbolisée par le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Depuis, le groupe cherche à rattraper son retard, sans avoir encore réussi à intégrer pleinement ces nouvelles capacités à ses produits, notamment à l’iPhone. L’assistant Siri attend toujours une refonte significative.

À l’annonce de la nouvelle, l’action Apple perdait un peu moins de 1 % en bourse après la clôture de Wall Street.