La puce Apple M5 se dévoile avant un nouveau MacBook Pro en octobre

Le MacBook Pro équipé de la puce M5, évoqué par un message énigmatique d’Apple, se profile comme une évolution interne majeure pour octobre, avec des améliorations attendues en performance, autonomie et gestion thermique, sans modification notable du design.

Apple continue de susciter l’intérêt avec une nouvelle annonce implicite concernant sa gamme de puces maison. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial chez Apple, a publié un message énigmatique sur le réseau social X, laissant entendre l’arrivée imminente d’un produit « puissant ». Accompagné d’une courte vidéo au design épuré, le post met en scène la silhouette d’un MacBook Pro et le logo Apple éclairé, suggérant l’intégration de la puce M5, cinquième génération de ses processeurs dédiés.

Une communication calculée

Le choix du mot « Mmmmm » dans le message de Joswiak n’est probablement pas anodin. Il évoque directement la série M, et plus précisément la puce M5, dont le lancement semble se confirmer pour le mois d’octobre. Cette approche, typique de la marque, vise à entretenir l’attente sans dévoiler de détails concrets. Les rumeurs persistantes indiquent que le MacBook Pro de 14 pouces serait le premier modèle à bénéficier de cette nouvelle architecture, fabriquée selon le procédé N3E de TSMC.

Qu’apportera la puce M5 ?

Si le design extérieur du MacBook Pro ne devrait pas connaître de bouleversement, les améliorations internes pourraient s’avérer significatives. Les analystes s’attendent à des gains notables en matière de performance, d’efficacité énergétique et de gestion thermique. La puce M5 promettrait ainsi des cœurs CPU et GPU plus rapides, une unité de traitement neuronal optimisée, ainsi qu’une mémoire unifiée plus performante, adaptée aux workflows créatifs exigeants.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

L’autonomie, souvent un critère décisif pour les professionnels, pourrait également progresser grâce à une architecture plus économe en énergie. Apple mise sur ces avancées pour renforcer sa position sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme, sans sacrifier la finesse de ses appareils.

La pomme sait rester discrète

Comme à son habitude, Apple reste silencieuse sur les spécificités techniques. Cependant, la période de lancement coïncide avec les prévisions des fuites précédentes, laissant présager une annonce officielle dans les prochaines semaines. La question reste : la puce M5 marquera-t-elle une rupture technologique ou une évolution mesurée, dans la continuité des générations précédentes ?