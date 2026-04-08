MacBook Neo : Apple pourrait lancer son prochain ordinateur portable avec puce A19 Pro très prochainement

Le MacBook Neo, sorti il y a quelques semaines seulement, se vend plus vite que prévu. Apple pourrait se retrouver à court de stock avant même d’avoir prévu de mettre à jour le modèle.

Lancé à 699€, le MacBook Neo doit en partie son prix contenu à un choix technique particulier : Apple n’a pas conçu une puce spécifiquement pour cet ordinateur. La firme a plutôt utilisé des versions dites « binnées » de la puce A18 Pro, initialement développée pour l’iPhone 16 Pro. Ces composants présentent un léger défaut de fabrication sur l’un de leurs six cœurs graphiques, ce qui les rendait inutilisables pour les smartphones. Plutôt que de les mettre au rebut, Apple les a réorientés vers le Neo, qui dispose ainsi de cinq cœurs GPU au lieu de six. Une façon de rentabiliser des stocks existants et de comprimer les coûts de production.

Le problème, c’est que ce stock n’est pas inépuisable. Selon Tim Culpan, dans sa lettre d’information Culpium, Apple avait initialement planifié de produire entre cinq et six millions d’unités du MacBook Neo. Mais la demande dépasse les prévisions, et l’approvisionnement en puces A18 Pro se raréfie. Apple pourrait donc se trouver en situation de rupture avant l’arrivée d’une mise à jour du produit.

Des options toutes contraignantes

Face à ce scénario, Apple n’a pas beaucoup de marge de manœuvre. Relancer une nouvelle production de puces A18 Pro serait techniquement possible, mais économiquement peu avantageux : fabriquer de nouveaux composants coûte plus cher que d’utiliser ceux qui existent déjà. Une telle décision pourrait par ailleurs contraindre l’entreprise à revoir le prix du Neo à la hausse, alors que les coûts de la mémoire vive, du stockage et de l’aluminium sont déjà orientés à la hausse.

L’autre option serait d’accélérer la sortie de la deuxième génération du MacBook Neo, qui utiliserait cette fois des puces A19 Pro, des composants issus, logiquement, de l’iPhone 17 Pro. Toujours selon Tim Culpan, ce modèle de deuxième génération serait par ailleurs accompagné de 12 Go de mémoire unifiée, contre 8 Go actuellement.

Une mise à jour avant les fêtes ?

La question se pose : Apple pourrait-elle avancer la sortie du Neo pour la période des fêtes de fin d’année ? L’hypothèse semble peu probable au regard des délais habituels de développement et de production. La mise à jour du Neo est pour l’heure attendue au printemps 2027. Rien n’indique qu’Apple envisage de modifier ce calendrier.

Apple n’a pas commenté ces informations et n’a pas communiqué sur ses projets concernant les prochaines versions du MacBook Neo.