Le MacBook Neo va bientôt faire tourner une IA que même des laptops à 2 000 € peinent à gérer

Le MacBook Neo 2 devrait embarquer 12 Go de mémoire unifiée grâce à une puce A19 Pro, ce qui lui permettrait de faire tourner AFM 3 Core Advanced, le modèle d’IA embarquée le plus avancé d’Apple, en faisant ainsi le produit le moins cher de la marque à offrir ce niveau de capacités.

Le MacBook Neo, lancé à 699 euros, a déjà bousculé le marché des ordinateurs portables en proposant une construction soignée et des caractéristiques solides à un tarif accessible. Son successeur, le MacBook Neo 2, attendu l’année prochaine, pourrait aller encore plus loin en devenant le produit Apple le moins cher capable de faire fonctionner le modèle d’intelligence artificielle embarquée le plus avancé de la marque.

Plus de RAM pour la v2 ?

Tout repose sur une contrainte technique bien précise. La puce A18 Pro, qui équipe aussi bien l’iPhone 16 Pro que le MacBook Neo actuel, ne permet pas d’intégrer plus de 8 Go de mémoire unifiée. Or, ce seuil de 8 Go constitue une limite pour certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment celles qui nécessitent le modèle AFM 3 Core Advanced.

Le MacBook Neo 2 devrait être animé par une puce A19 Pro, dans sa version standard ou bridée, et embarquer 12 Go de mémoire unifiée, soit une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. C’est précisément ce palier qui ouvrirait la porte au modèle AFM 3 Core Advanced, un modèle d’IA embarquée de 20 milliards de paramètres optimisé pour les puces Apple Silicon.

Des fonctionnalités jusqu’ici réservées aux appareils plus onéreux

L’accès à AFM 3 Core Advanced permettrait au MacBook Neo 2 de proposer des fonctions comme les « voix expressives » ou la « dictée avancée », deux options absentes du MacBook Neo de première génération en raison de sa limite en RAM. Ces capacités sont aujourd’hui réservées à des appareils plus coûteux dans l’écosystème Apple.

Si cette évolution se confirme, le MacBook Neo 2 deviendrait ainsi le produit le moins cher de la gamme Apple à offrir ce niveau de traitement IA local, sans recours au cloud.

Un contexte concurrentiel favorable à Apple

Du côté de la concurrence, les machines sous Windows 11 positionnées dans la même tranche de prix peinent déjà à rivaliser avec le MacBook Neo actuel, selon plusieurs analyses comparatives. L’arrivée d’un successeur plus puissant, couplé aux optimisations attendues de macOS 27, risque de ne pas simplifier la tâche des fabricants PC qui cherchent à combler leur retard.

Le MacBook Neo 2 n’a pas encore de date de sortie officielle ni de prix confirmé. Apple n’a fait aucune annonce à ce sujet pour le moment.