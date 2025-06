MacOS 26 : voici quel nom devrait adopter la mise à jour et les nouveautés proposées

Apple devrait a priori annoncer macOS 26 dans quelques jours lors de la WWDC, qui devrait se concentrer sur une refonte majeure plutôt que sur des ajouts de fonctionnalités réellement visibles. Apple sélectionne généralement un nouveau nom pour macOS chaque année et cette fois-ci, nous avons entendu peu ou pas de détails sur ce que la société appellera sa prochaine grande mise à jour. Un nouveau rapport a émergé, suggérant que macOS 26 s’appellera macOS Tahoe, en inspiration du lac Tahoe en Californie.

macOS 26 ‘Tahoe’ : une refonte significative

Mark Gurman écrit dans sa dernière newsletter que la prochaine version de macOS s’appellera macOS Tahoe, du même nom que le lac, qui est situé entre la Californie et le Nevada aux États-Unis. Le nom reflétera la première refonte majeure de macOS par la société depuis la sortie de Big Sur en 2020. Gurman déclare que macOS 26 sera la troisième mise à jour majeure de la société depuis qu’elle a commencé à utiliser des noms basés sur la Californie et, puisqu’il s’agira d’une mise à jour plus importante que prévu initialement, la société voulait la rendre spéciale.

“On m’a dit que la société s’était arrêtée sur le lac Tahoe comme prochain nom, faisant de lui macOS Tahoe. C’est une célèbre zone de villégiature et une destination de vacances (et un site de seconde maison) pour de nombreux employés d’Apple.” – Mark Gurman

Il a été récemment découvert qu’Apple utilisera un nouveau schéma de nommage pour ses prochaines mises à jour logicielles. Cela signifie que iOS 19 s’appellera iOS 26, macOS 16 s’appellera macOS 26, et ainsi de suite pour le reste des mises à jour. La société minimise la confusion avec le nouveau schéma de nommage et opte pour une solution basée sur l’année, ce qui mettra fin à la confusion dans l’esprit des clients et des développeurs.

La société utilise apparemment la même approche que les constructeurs automobiles avec des modèles de voitures nommés pour l’année suivante. Cela pourrait susciter un débat parmi les utilisateurs et la communauté dans son ensemble si la société utilisait l’année en cours ou l’année suivante pour nommer ses mises à jour logicielles.

Une refonte majeure plutôt que des nouvelles fonctionnalités

En dehors de cela, macOS 26 Tahoe se concentrera sur une grande refonte, un changement par rapport à une mise à jour axée sur les fonctionnalités. Cependant, cela ne signifie pas que la société ne sortira aucune nouvelle fonctionnalité, mais cela ne sera sûrement pas le point fort de la mise à jour.

Mark Gurman affirme également que la société travaille sur une nouvelle version de l’application Raccourcis, qui permet aux utilisateurs de créer des actions avec les modèles de base d’Apple. Cependant, il y aura peu ou pas de mises à jour pour Apple Intelligence, selon l’analyste.