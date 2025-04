iOS 18.4 et visionOS 2.4 sont là, voici toutes les nouveautés

Apple a publié iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 et tvOS 18.4, introduisant de nouvelles fonctionnalités comme les notifications prioritaires, l’application Vision Pro, et des améliorations pour Apple News et Photos, ainsi que l’intégration d’Apple Intelligence dans visionOS 2.4 pour le Vision Pro.