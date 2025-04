Apple publie les versions bêta d’iOS 18.5, macOS 15.5 et visionOS 2.5

Apple a publié les premières versions bêta d’iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5, et visionOS 2.5 pour les développeurs, disponibles via l’application Réglages, avec des améliorations attendues en termes de bugs et de performances.

Au lendemain de la disponibilité finale d’iOS 18.4, Apple a publié la première version bêta d’iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5 et visionOS 2.5 à destination des développeurs. Ces versions sont disponibles pour des tests et peuvent être téléchargées dès maintenant.

Nouvelles versions bêta disponibles

Apple a mis à disposition des développeurs la première version bêta d’iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS Sequoia 15.5 et visionOS 2.5. Ces versions peuvent être installées via l’application Réglages sur les appareils compatibles. Pour recevoir ces mises à jour, les développeurs doivent s’assurer que leur identifiant Apple est lié à leur compte développeur.

Comment installer iOS 15.5 bêta ?

iOS 18.5 et iPadOS 18.5 : Disponibles via Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta.

: Disponibles via Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta. macOS Sequoia 15.5 : Accessible via la mise à jour logicielle dans les Paramètres système sur les Mac compatibles.

: Accessible via la mise à jour logicielle dans les Paramètres système sur les Mac compatibles. visionOS 2.5 : Installable via l’application Réglages sur le casque Vision Pro, avec les mêmes prérequis de liaison du compte développeur.

Autres mises à jour

En plus des versions principales, Apple a également publié les versions bêta de watchOS 11.5 et tvOS 18.5. Ces mises à jour sont disponibles pour les développeurs et peuvent être installées de manière similaire.

Contenu des mises à jour

À ce stade, il est trop tôt pour connaître les nouveautés apportées par ces mises à jour. Cependant, selon les tendances passées, elles devraient inclure des corrections de bugs et des améliorations de performances pour une expérience utilisateur plus fluide. Des fonctionnalités supplémentaires pourraient également être introduites, notamment des améliorations liées à l’intelligence artificielle pour l’iPhone, le Mac et le casque Vision Pro.