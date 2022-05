Microsoft : de nouvelles fonctionnalités logicielles et des accessoires adaptatifs visant à améliorer l’accessibilité

À l’occasion de l’Ability Summit, Microsoft a fait plusieurs annonces centrées sur une meilleure accessibilité. L’une concerne une gamme d’accessoires PC « Microsoft Adaptive Accessories » spécialement conçus pour les personnes handicapées. Ces produits sont à la fois modulaires et personnalisables afin de correspondre aux besoins / capacités des utilisateurs.

Microsoft promet un « un nouvel écosystème d’accessoires adaptatifs, faciles à utiliser, pour permettre aux personnes rencontrant des difficultés à utiliser les souris et les claviers traditionnels, de créer leur configuration idéale pour tirer le meilleur parti de leur PC et de leurs applications préférées. Équipés de trois connecteurs, les accessoires permettent à chaque utilisateur d’imprimer en 3D des pièces personnalisées qui correspondent à leurs besoins spécifiques. Composés de trois éléments principaux pouvant être imprimés en 3D, les nouveaux accessoires de Microsoft peuvent s’adapter aux besoins spécifiques de chacun. »

Des produits disponibles à partir de cet automne

Comme précisé par Microsoft, la plupart des dispositifs peuvent se connecter à trois appareils via une connexion sans-fil, ou alors directement en filaire (USB-C).

Microsoft proposera tous ces produits à partir de l’automne. La firme de Redmond n’a pas communiqué les tarifs pour le moment. Vous avez la possibilité d’être averti par e-mail lorsque la gamme sera commercialisée en renseignant votre adresse ici.

Fonctionnalités Windows 11, Edge et Xbox

Dans un registre similaire, l’entreprise a également évoqué de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qui seront prochainement ajoutées dans Windows 11 et Microsoft Edge. Microsoft ajoutera par exemple un mode Focus conçu « pour aider les personnes souffrant de TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec/sans Hyperactivité) à se concentrer en limitant les distractions et la fatigue mentale » ; un outil de reconnaissance vocale plus performant, capable de prendre en compte des ordres comme « Défiler vers le bas » dans une application ; de nouvelles voix plus naturelles pour le narrateur Windows (Microsoft Aria, Microsoft Guy, et Microsoft Jenny).

Enfin, la société a ajouté des ressources sur la façon dont les développeurs de jeux Xbox peuvent créer des jeux plus accessibles. Cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre du Xbox Accessibility Insider League et du Microsoft Gaming Accessibility Testing Service.

Source : Microsoft