Microsoft dévoile DirectX 8

Microsoft a dévoilé quelques informations concernant la nouvelle évolution de DirectX, avec comme mot d’ordre pour cette future version 8 (prévue pour cet été) : le jeu massivement multi-joueurs.

En effet, Microsoft va y intégrer les fonctions « Voice over Internet » et « Battlefield Communicator ». En clair, ces nouvelles fonctions vous permettront de parler avec les autres joueurs pendant des parties sur Internet.

Mike Gamble, le responsable produit européen confie:

« La manière d’utiliser ces différentes technologies varie. Il ne s’agit plus simplement de discuter en direct sur Internet. Vous disposez d’un grand nombre de choix. Dans le cadre d’un jeu, vous pouvez ainsi filtrer le son, de manière à n’entendre que votre équipe. Vous pouvez aussi le personnaliser à votre guise, d’une manière plus spécifique aux exigences du jeu. Si vous communiquez par talkie-walkie dans un jeu de guerre, vous pouvez dégrader la qualité sonore pour plus de réalisme. Tout cela est très excitant et enrichit le gameplay d’un degré supplémentaire. […] Une des raisons que motivent tout ceci : garder le PC au premier plan, face à des consoles nouvelle génération comme la PlayStation 2 et la Dreamcast. […] Nous voulons montrer à tout le monde que tout ce qu’une console de ce type peut faire, le PC peut le faire aussi bien, aussi facilement et dans la plupart des cas, le faire mieux. »