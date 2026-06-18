Firefox 152 : Mozilla sort les grands moyens, mais est-ce déjà trop tard ?

Mozilla dévoile les prochaines évolutions de son navigateur alors que sa part de marché recule sensiblement.

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Mozilla a publié une nouvelle feuille de route pour Firefox, détaillant les changements prévus dans les prochains mois. Cette initiative intervient dans un contexte difficile pour le navigateur libre, qui perd régulièrement des utilisateurs depuis plusieurs années.

Une feuille de route présentée avec Firefox 152

La feuille de route a été rendue publique en même temps que le journal des modifications de Firefox 152, sorti récemment. Certaines des améliorations qui y figurent sont déjà intégrées à cette version, d’autres sont annoncées pour la première fois.

Les changements annoncés sont regroupés par catégorie. Du côté de la productivité, Mozilla prévoit notamment un rafraîchissement visuel baptisé “Nova”, la prise en charge des groupes d’onglets sur mobile, ainsi que des raccourcis clavier personnalisables, une fonctionnalité que les utilisateurs réclament depuis longtemps selon Mozilla. L’édition de PDF doit également progresser, avec des options pour diviser, fusionner et réorganiser des fichiers.

Sur le plan de la sécurité et de la confidentialité, un VPN intégré est prévu pour les versions mobiles. Les utilisateurs iOS bénéficieront par ailleurs bientôt d’un blocage natif des publicités et des traceurs, sans avoir besoin d’installer d’extensions tierces.

L’intelligence artificielle et les performances également au programme

Firefox 152 a introduit une page de paramètres redessinée. Des outils d’intelligence artificielle optionnels sont également en préparation, dont une fonctionnalité appelée “Réponses rapides”, qui permettrait aux utilisateurs d’interagir avec des chatbots par commandes vocales. Mozilla précise que son approche de l’IA se veut différente de celle des autres navigateurs, en laissant aux utilisateurs le contrôle des fonctionnalités basées sur des modèles de langage.

En matière de performances, la version 152 apporte un support expérimental du format d’image JPEG XL. Le support de la vidéo HDR arrive enfin sur Windows et Linux, une fonctionnalité réclamée par les utilisateurs depuis plus de six ans selon Mozilla.

Une part de marché en recul marqué

Malgré ces annonces, la situation de Firefox sur le marché reste préoccupante. Selon les données de Statcounter, la part de marché du navigateur sur ordinateur est passée de 5,88 % en mai 2025 à 3,79 % en mai 2026, soit une perte de plus de deux points en un an.

Les parts de marché globales de Firefox, tous appareils confondus depuis 2009. © Tom’s Hardware

Mozilla affirme que Firefox a toujours été développé de manière transparente et ouverte, et que cette nouvelle feuille de route s’inscrit dans cette continuité. Reste à savoir si ces évolutions seront suffisantes pour enrayer une tendance à la baisse qui s’est installée durablement.