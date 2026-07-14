Mozilla joue avec le feu : Firefox adopte le rythme infernal de Chrome… et les critiques pleuvent

Dès septembre 2026, Mozilla passera à deux mises à jour mensuelles pour Firefox, s’alignant sur Chrome et Edge, mais la décision divise déjà, certains y voyant une course inutile aux versions plutôt qu’une réelle amélioration.

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Mozilla va passer à un calendrier de mises à jour plus rapide pour son navigateur Firefox, avec deux versions par mois à partir de septembre 2026. Cette décision s’inscrit dans une tendance déjà adoptée par Google et Microsoft pour leurs navigateurs respectifs, Chrome et Edge.

Enfin plus de mises à jour

Le directeur de Mozilla, Sylvestre Ledru, a confirmé ce changement dans un message, le présentant comme une « expérience » pour l’instant. Jusqu’à présent, Firefox suivait un rythme mensuel, avec une dernière mise à jour majeure (la version 154) prévue pour le 18 août, succédant à la version 152. À partir de septembre, la version 155 sortira le 1er du mois au lieu de deux semaines plus tard, marquant le début d’un nouveau cycle bimensuel. Le calendrier des sorties a été entièrement revu pour s’adapter à cette cadence.

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Selon Ledru, ce rythme accéléré permettrait aux développeurs de déployer plus fréquemment leurs travaux sur le navigateur, tout en rendant le processus de publication plus prévisible et moins sujet aux retards. Il précise cependant que les équipes ne devront pas travailler deux fois plus vite : les fonctionnalités incomplètes continueront à bénéficier du temps nécessaire à leur finalisation.

Une inspiration sur Chrome

Cette transition sera surveillée de près, avec des ajustements possibles en fonction des retours et des éventuels problèmes rencontrés. En mars, Google avait justifié un passage similaire pour Chrome par des améliorations en matière de sécurité, de fiabilité et de performances pour l’écosystème web. Microsoft avait suivi en annonçant, le mois dernier, l’adoption du même rythme bimensuel pour Edge – une décision facilitée par le fait que ce navigateur repose sur Chromium, le moteur open source de Google.

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Contrairement à Edge et Chrome, Firefox continue d’utiliser son propre moteur de rendu, Gecko, malgré la domination croissante de Chromium parmi les éditeurs de navigateurs. Au fil des années, Mozilla a cependant dû s’aligner à plusieurs reprises sur des choix techniques initiés par Google, comme le modèle plus restrictif des extensions WebExtensions, une décision qui avait suscité des critiques parmi les utilisateurs de Firefox.

Des utilisateurs pourtant partagés

L’annonce de ce nouveau calendrier a déjà provoqué des réactions mitigées. Certains utilisateurs reprochent à Mozilla de s’inspirer systématiquement des décisions de Google, alors même que certaines d’entre elles font débat.

D’autres s’interrogent sur les conséquences pratiques, craignant que ce rythme accéléré n’entraîne plus de bugs ou de ruptures de compatibilité, alors que Mozilla tente de suivre le rythme imposé par Chrome en matière de numérotation des versions.