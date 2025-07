Nintendo Switch 2 avec écran OLED : un prototype étonnant fait son apparition

Un prototype présumé du châssis intermédiaire de la Nintendo Switch 2 “OLED” a été repéré sur une plateforme de vente d’occasion chinoise, Xianyu, suscitant de nouvelles interrogations quant aux choix de design futurs de la console. Selon un article publié par Wccftech le 21 juillet 2025, un utilisateur de Reddit a repéré plusieurs pièces — notamment des mid‑frames estampillés “Switch 2 OLED” — proposées à la vente, qui ressemblent à celles du modèle actuel mais arborent des inscriptions modifiées et des finitions argentées et blanches.

Une Switch 2 OLED issue d’un revendeur fiable ?

Le vendeur proposerait également des composants provenant de lignes de production, tels que des cartes mères PS5 ainsi que des pièces détachées pour les Switch et Switch 2, ce qui tendrait à crédibiliser l’origine industrielle des objets. Néanmoins, ni Nintendo ni aucune source indépendante n’ont confirmé que ces éléments soient bien destinés à un écran OLED ; ils pourraient tout aussi bien correspondre à des variantes de finition ou être issus de tests internes non destinés à la commercialisation.

Cette apparition intervient alors que le sujet de l’écran reste au cœur des discussions : les modèles actuels en LCD sont jugés insuffisants en termes de rafraîchissement variable (VRR), HDR et qualité d’image, exposant un terrain propice à l’introduction d’un modèle amélioré avec écran OLED. Cependant, des tests récents comparant l’écran de la Switch 2 (LCD) à celui de la Switch OLED pointent une dégradation de la fluidité et une réponse pixellique inférieure, renforçant les attentes quant à une variante OLED capable d’y remédier.

Un écran un peu plus grand mais une sortie incertaine

Ces fuites s’inscrivent dans un contexte de multiples rumeurs autour de la console : des rendus montrant un écran de 8 à 8,4 pouces, des Joy‑Con aimantés, un port USB‑C supplémentaire et un second bouton “C” sur la manette, déjà évoqués depuis début 2025 par des fabricants d’accessoires (Genki, Dbrand) et des sources comme OnLeaks. Nintendo a officiellement dévoilé la Switch 2 en janvier 2025, puis l’a lancée en juin, avec un écran LCD et plusieurs améliorations techniques.

En définitive, la présence de ces mid‑frames sur le marché chinois ne confirme pas l’arrivée d’un modèle OLED, mais elle souligne que Nintendo pourrait envisager de diversifier les variantes de la Switch 2, que ce soit esthétiquement ou techniquement. Cette hypothèse se trouve d’autant plus renforcée que les enjeux liés à l’écran — notamment le passage à l’OLED — continuent de susciter débats et analyses dans la communauté.