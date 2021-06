Noctua dévoile sa feuille de route jusqu’au deuxième trimestre 2022

Noctua a lancé son ventirad passif NH-P1 il y a une dizaine de jours et dévoilé ses plans pour le reste de l’année et le début 2022. La firme autrichienne prévoit des refroidisseurs CPU pour les processeurs Intel sur socket LGA4189 au 3e trimestre 2021 ; un socket pas présent sur le secteur grand public, et pour cause, c’est celui des processeurs pour les serveurs Ice Lake-SP et Cooper Lake.

Pour l’instant, Intel ne propose ces puces qu’à des clients sélectionnés. Par conséquent, la feuille de route de Noctua présage peut-être de l’arrivée de déclinaisons Ice Lake-SP pour des PC de bureau HEDT (High-End Desktop) d’ici quelques semaines. AMD ne propose pas de processeurs Threadripper sous architecture Zen 3, la société s’étant contenté de proposer ses Ryzen Threadripper PRO 3000 sur le marché DIY il y a de cela quelques semaines ; Intel aurait donc une belle marge de manœuvre. Maintenant, il est aussi possible que Noctua planche sur un refroidisseur destiné à des racks de serveur, mais ce serait une première.

Noctua repeint ses dissipateurs CPU NH-D15S et NH-U9S en noir

Un ventilateur de bureau Noctua l’année prochaine

D’ailleurs, ce ne serait pas la seule incursion de Noctua hors de ses sentiers de prédilection, puisque l’entreprise envisage de ne plus seulement refroidir les processeurs mais aussi les humains, avec un ventilateur de bureau prévu pour le deuxième trimestre 2022. Nul doute qu’un modèle silencieux aux couleurs emblématiques de la marque (beige et marron) fera plaisir aux fans.

D’ici là, Noctua déclinera notamment ses ventirads NF-A12x25 et NH-U12A dans des versions noires, introduira des ventilateurs blancs ainsi que sa « nouvelle génération » de turbines 140 mm.

Le dissipateur CPU low-profile NH-L9a-AM4 de Noctua se pare de noir

Source : Noctua