Noctua lance son ventirad passif NH-P1

À la mi-mai, Noctua avait assuré que son ventirad passif était sur le point d’arriver ; début juin, Newegg le référençait à un tarif de 100 dollars ; cette fois ça y’est, Noctua lance officiellement son dissipateur CPU NH-P1.

Comme prévu, ce modèle est capable de refroidir passivement « un processeur moderne haut de gamme ». Néanmoins, afin d’accroître ses capacités, Noctua recommande un ventilateur optionnel, en l’occurrence le NF-A12x25 LS-PWM 120 mm. En outre, l’entreprise précise : « Bien que le NH-P1 offre des performances de premier ordre pour un refroidisseur passif, il n’est pas adapté à l’overclocking ou aux CPU qui créent des charges thermiques élevées ».

The Beast refroidit passivement un Ryzen 7 3800XT et une GeForce RTX 3080 lors d’une session de Flight Simulator

Pas de TDP, mais un NSPR

De fait, Noctua ne renseigne pas de TDP précis. En effet, la firme communique plutôt un NSPR (Noctua Standardised Performance Rating). Dans un long texte consacré au sujet, Noctua explique pourquoi elle considère que se baser sur le seul critère du TDP pose problème : en résumé, elle estime que ce terme cache des réalités différentes selon qu’il émane d’Intel ou d’AMD, et dans tous les cas, « que la quantité maximale de chaleur qu’un refroidisseur peut dissiper varie considérablement en fonction de l’environnement et des paramètres de test ».

En conséquence, Noctua préfère opter pour ce NSRP, calculé à partir de la formule ci-dessous. Si le protocole de test de la firme semble très rigoureux, le choix d’une classification indépendante limite, par nature, la comparaison aux produits de la marque. Quoi qu’il en soit, sachez que le NH-P1 a un de NSRP de 42, ce qui le place tout en bas du classement des produits Noctua ; compréhensible pour un ventirad passif.

Pour avoir quand même un aperçu plus parlant, rapportons le passage qui suit : « Dans notre système de démonstration entièrement sans ventilateur, le NH-P1 refroidit un Intel Core i9-11900K exécutant Prime95 à plus de 3,60 GHz – c’est beaucoup de puissance de traitement et un énorme 125 W maintenu sous contrôle sans aucun bruit de ventilateur ! ».

Maintenant, Noctua propose surtout une page dédiée qui permet de vérifier la comptabilité du NH-P1 avec différents processeurs, Intel comme AMD, et boîtiers. Comme illustré ci-dessous, il y a quelques restrictions en mode passif avec des processeurs gourmands.

Spécifications et prix du NH-P1

En ce qui concerne ses autres caractéristiques, le NH-P1 mesure 158 x 154 x 152 mm, pèse 1180 grammes et possède 6 caloducs. Il est compatible avec les sockets Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 et AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4.

Le ventilateur recommandé pour améliorer la capacité de refroidissement est le NF-A12x25 LS-PWM. Cette turbine de 120 mm a une vitesse de rotation comprise entre 900 et 1200 tr/min.

Le NH-P1 se négocie 109,90 euros et bénéficie d’une garantie de 6 ans. Le NF-A12x25 LS-PWM coûte quant à lui trente euros pièces.