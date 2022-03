NZXT lance le clavier Function et la souris Lift, personnalisables par le biais du NZXT BLD

NZXT annonce deux nouveaux produits : un clavier, le NZXT Function, une souris, la NZXT Lift. Il est possible de les personnaliser par le biais du NZXT BLD (configurateur de PC de la marque).

Commençons par évoquer cette personnalisation. L’entreprise explique : « Dans les pays où NZXT BLD est présent, les utilisateurs peuvent personnaliser leur clavier Function (9,99 euros de frais de service) et leur souris Lift, et se les faire envoyer directement. Les utilisateurs pourront changer les couleurs de base, les switches, les keycaps et les couleurs des câbles, puis se les faire envoyer avec des options non disponibles pour les claviers Function vendus dans le commerce. Les utilisateurs de souris Lift peuvent également acheter une souris originale et les câbles de leur choix. »

Clavier NZXT Function

Le clavier NZXT Function est un clavier à profil bas composé d’un corps en aluminium et décliné en trois tailles. Il possède des switches interchangeables (switches compatibles MX) ainsi qu’un câble USB-C amovible. Les utilisateurs peuvent « adapter leur clavier à la couleur, au son et à la sensation qu’ils recherchent ». NZXT rappelle que les switches linéaires offrent une « frappe linéaire, un actionnement doux », qu’ils sont « une option idéale pour les joueurs » ; que les switches tactiles font ressentir un légère retour tactile ; que les switches clicky procurent « une légère sensation de retour tactile » et émettent « un léger clic ». Par défaut, le clavier possède des switches Gateron Red. Le service NZXT BLD propose aussi des switches Gateron Blue, Gateron Brown, Gateron Silent Black Ink V2 60g (linéaires), Gateron Aliaz Silent 60g (tactiles).

Outre son câble USB-C détachable, le clavier NZXT Function, qui est RGB (effets configurables par touche via le logiciel NZXT CAM), hérite d’un bouton de réglage de la luminosité, d’une molette de volume et d’un bouton de sourdine.

NZXT vend le modèle grande taille 159,99 euros ; le modèle tenkeyless, 149,99 euros ; la version MiniTKL, 139,99 euros. Les câbles de clavier Accent coûtent 9,99 euros.

Souris NZXT Lift

La souris NZXT Lift est un modèle filaire et ambidextre qui s’adresse aux joueurs. Ce modèle embarque un capteur optique PixArt 3389 (jusqu’à 16 000 DPI) et des interrupteurs mécaniques Omron avec une durée de vie annoncée à 20 millions de clics. La souris profite elle aussi d’un éclairage RGB pilotable via NZXT CAM. Elle pèse 67 grammes.

La souris NZXT Lift sera lancée bientôt à un tarif de 59,99 euros. La marque propose une version blanche et une version noire, soit unie, soit décorée d’une couleur « d’accentuation » et munie d’un câble bariolé (cyan, mauve, bleu, rouge, ou jaune).