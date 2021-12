NZXT présente son boîtier CRFT 09 H710i Cyberpunk 2077

NZXT annonce la sortie de son boîtier PC H710i exclusif aux couleurs de Cyberpunk 2077. L’entreprise indique qu’il « a été conçu en collaboration avec CD PROJEKT RED, pour une nouvelle addition dans la gamme de boîtiers CRFT de NZXT ». Ce H710i CRFT 09 Cyberpunk « offre aux fans l’opportunité de transformer leur PC en une machine issue du futur dystopien de Cyberpunk 2077 ».

NZXT introduit le boîtier en ces termes : « Le dernier produit de la gamme CRFT de NZXT a été conçu pour amener le monde brut et vibrant de Cyberpunk 2077 directement sur le bureau de ses plus grands fans. Le boîtier est basé sur le style de la puissante Arasaka Corporation. Le design stérile et peint du « substance-over-style » est accompagné d’un graffiti kitsch — un acte pour exprimer la rébellion des habitants de Night City. En somme, le CRFT 09 représente le combat sans fin de ceux qui essaient de s’en sortir dans la « ville des rêves » et les grands patrons d’entreprises qui contrôlent tous les aspects de la vie dans la métropole et au-delà ».

Caractéristiques du H710i

Le boîtier mesure 516 x 230 x 494 mm et pèse 12,3 kg. Il accepte une carte mère au format E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX ; un ventirad de 185 mm de haut et une carte graphique de 413 mm de long. Il y a cinq baies 2,5 pouces, deux de 3,5 pouces, une convertible 2,5 / 3,5 pouces.

Pour le refroidissement, un trio de ventilateurs de 120 mm / une paire de 140 mm peut s’installer en façade ainsi qu’au niveau du top. À l’arrière, il y a de la place pour une turbine de 120 mm ou 140 mm. NZXT livre son boîter avec deux ventilateurs : un de 120 mm et un de 140 mm. Le format maximal pour les radiateurs est de 360 mm. La connectique en façade inclut un port USB 3.2 Gen 2 Type-C et une paire d’USB 3.2 Gen 1 Type-A.

NZXT fournit un « pendant en forme de puce électronique et un Puck Arasaka Corporation » avec chaque boîtier. Seulement 1000 exemplaires seront disponibles dans le monde. L’entreprise commercialise ce H710i CRFT 09 Cyberpunk dès à présent au prix de 299,99 euros. C’est donc un surcoût non négligeable par rapport à un H710i « classique » qui se trouve à des tarifs compris entre 150 et 200 euros environ.