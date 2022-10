OVHcloud présente sa technologie de refroidissement ‘Hybrid Immersion Liquid Cooling’

OVHcloud lève le voile sur sa technologie de refroidissement dite Hybrid Immersion Liquid Cooling. À en croire la firme, elle “réunit le meilleur des deux mondes : le water cooling et l’immersion cooling”.

Cette solution se présente comme un rack vertical au format bibliothèque qui peut accueillir 48 serveurs (1U) ou 24 serveurs (2U). La solution OVHcloud Hybrid Immersion Liquid Cooling implique des serveurs chacun logés dans un châssis indépendant au format livre où toute l’électronique est submergée dans un fluide diélectrique. Les éléments les plus chauds, à savoir le CPU et le GPU, profitent d’un système de water cooling directement sur la puce avec une bobine de convection placée dans le réservoir et déployant via sa forme de serpentin une surface additionnelle de refroidissement.

Plusieurs avantages

Ce design hybride a déjà donné lieu au dépôt de plus de 16 demandes de brevets. Selon OVHcloud, sa solution offre de nombreux avantages par rapport aux autres solutions d’Immersion Cooling disponibles sur le marché actuellement, comme :

• Design de rack passif sans pompe ni ventilateur = aucune consommation électrique du rack pour le refroidissement et un DC silencieux ;

• Capacité à faire fonctionner des racks haute puissance avec une température d’entrée du data center jusqu’à 45 °C ;

• Réduction jusqu’à 20,7% de la consommation électrique de l’infrastructure de refroidissement au niveau du DC (comparativement à la solution OVHcloud de water cooling) ;

• Design adaptable et empilable pour offrir deux à trois fois la densité de 37U/m2 pour une haute densité de puissance de calcul ;

• Meilleure recapture de la chaleur fatale = opportunités pour des systèmes de valorisation de la chaleur,

• Un certain nombre de composants ne sont plus nécessaires pour un CAPEX réduit ;

• OPEX réduit grâce à la consommation électrique en baisse ;

• PPUE amélioré à 1.004 (Partial PUE – OVHcloud communiquera des valeurs de PUE lorsque “les données obtenues seront significatives sur un laps de temps suffisamment important et pour un emplacement précis”).

