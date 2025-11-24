pCloud : jusqu’à –60 % sur le stockage sécurisé à vie pendant le Black Friday

Nos données sont un véritable capital numérique : photos, documents de travail, copies de factures, mots de passe… Il est essentiel de les protéger. C’est pourquoi pour le Black Friday, pCloud met ses solutions « à vie » en promotion, faites jusqu’à 60 % d’économie !

Du 17 au 29 novembre 2025, le service suisse propose un pack premium réunissant 5 To de stockage, un chiffrement local et pCloud Pass, son gestionnaire de mots de passe. Le tout en paiement unique à vie, sans abonnement à renouveler ni mauvaise surprise en fin d’année. Une solution tout-en-un qui couvre à la fois la sauvegarde, la confidentialité et la gestion des identifiants.

👉 Voici les offres disponibles du 17 au 29 novembre :

Pack 3-en-1 (Stockage 5 To + Encryption + Pass) : 599 € (-60 %)

(-60 %) 1 To à vie : 199 € (-54 %)

à vie : (-54 %) 2 To à vie : 279 € (-53 %)

à vie : (-53 %) 10 To à vie : 799 € (-58 %)

Un cloud fiable, performant et compatible avec tous les appareils

Avec pCloud Drive, l’espace de stockage s’intègre directement dans l’explorateur de fichiers comme un disque dur virtuel. Cela permet de décharger son PC tout en gardant un accès instantané aux données. Sur mobile, les sauvegardes photo automatiques et la fonctionnalité pCloud Photos facilitent l’organisation de sa bibliothèque et permettent de mieux s’y retrouver en toutes circonstances.

Sachez que pCloud opère sous la juridiction suisse et possède des serveurs en Europe (Luxembourg) et aux États-Unis, le stockage se fait d’ailleurs selon le choix de l’utilisateur. C’est un argument de sécurité solide dans un contexte où la souveraineté des données est scrutée de près.

Un chiffrement maîtrisé par l’utilisateur

pCloud Encryption repose sur une technologie « zero-knowledge », c’est-à-dire que les fichiers sont chiffrés avant de quitter l’appareil, et les clés ne sont jamais connues du service. Ajoutez à cela pCloud Pass, un gestionnaire de mots de passe complet, et l’on obtient une solution de protection à 360° !

Et si vous préférez vous diriger vers une solution plus minimaliste, sachez que pCloud brade également le prix de ses offres de stockage à vie. Quel que soit votre besoin, c’est le moment d’en profiter.

Faut-il passer le cap du stockage cloud ?

Pour celles et ceux qui veulent un cloud rapide, privé et utilisable à vie, ces remises Black Friday représentent un excellent investissement long terme. Un achat unique pour ne plus jamais avoir à s’inquiéter pour ses données.

