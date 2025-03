Grosse nouveauté chez Sony, la PS5 Pro sera dotée du AMD FSR 4

Mark Cerny, architecte système de la PlayStation 5 Pro, a révélé dans une interview avec Digital Foundry que la technologie d’upscaling AMD FSR 4 sera lancée sur la PS5 Pro en 2026. Cette annonce fait suite à la confirmation que l’AMD FSR 4 a été co-développée avec Sony dans le cadre du projet de machine learning Project Amethyst.

En 2025, Sony se concentrera sur l’aide aux développeurs pour l’implémentation de la version actuelle de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Cependant, l’entreprise travaille déjà sur l’intégration future de l’AMD FSR 4, ou plutôt, de son équivalent adapté pour la PS5 Pro.

Mark Cerny a déclaré : « Notre objectif est d’avoir quelque chose de très similaire à l’upscaler FSR 4 disponible sur la PS5 Pro pour les titres de 2026, en tant que prochaine évolution de PSSR. Il devrait utiliser les mêmes entrées et produire essentiellement les mêmes sorties. Cette implémentation est assez ambitieuse et chronophage, ce qui explique pourquoi vous n’avez pas encore vu ce nouvel upscaler sur la PS5 Pro. »

Cerny a également souligné que les architectures RDNA 4 et le matériel de la PS5 Pro sont des conceptions distinctes, nécessitant une réimplémentation de l’upscaling utilisé dans l’AMD FSR 4. Il a exprimé son enthousiasme pour un avenir où les fonctionnalités matérielles co-développées pour le machine learning augmenteront considérablement l’interopérabilité.

Interrogé sur la capacité de la console à gérer le coût computationnel accru de l’AMD FSR 4, Cerny a exprimé sa confiance dans les 300 8-bit TOPS de la PS5 Pro pour faire fonctionner cette technologie. Il a également discuté des objectifs à court et long terme du projet Amethyst, révélé il y a quelques mois.

À court terme, Sony et AMD co-développeront des architectures de réseaux neuronaux et des stratégies de formation pour les graphismes de jeux. À long terme, ils travailleront ensemble pour créer une architecture matérielle plus idéale pour le machine learning, capable de traiter rapidement les réseaux neuronaux nécessaires aux graphismes de jeux.

Cerny a conclu en mentionnant que des ajustements seront nécessaires, car les objectifs techniques pour les jeux sur console et PC diffèrent. Par exemple, 60 FPS reste la norme pour les consoles, tandis que les jeux PC visent des fréquences plus élevées.

Avec l’AMD FSR 4, AMD a réduit l’écart avec NVIDIA, bien que le dernier modèle DLSS 4 et la génération Multi Frame de la GeForce RTX 50 maintiennent NVIDIA en tête. NVIDIA devra continuer à investir dans les avancées technologiques, ce qui bénéficiera aux utilisateurs.