Un événement PlayStation State of Play serait prévu pour juin

Un PlayStation State of Play serait prévu pour juin selon Jeff Grubb, bien que Sony n’ait encore rien officialisé et que peu d’informations aient filtré sur les jeux présentés.

Alors que certaines rumeurs laissaient entendre que Sony pourrait faire l’impasse sur la période traditionnelle des annonces estivales, souvent appelée « Not-E3 », un nouvel épisode du PlayStation State of Play serait en préparation pour le mois de juin.

L’information provient de Jeff Grubb, journaliste bien connu du site Giant Bomb, qui s’est exprimé à ce sujet lors de l’émission Game Mess Mornings. Selon lui, contrairement aux bruits de couloir évoquant un événement en mai, tout porte à croire que Sony a opté pour une présentation en juin. Il précise néanmoins qu’il ne s’agira probablement pas d’un grand showcase, mais plutôt d’un format plus modeste, comme le State of Play que l’éditeur utilise de manière régulière ces dernières années.

Jeff Grubb a également mentionné que l’obtention de cette information a été plus complexe que d’habitude, suggérant une certaine retenue ou discrétion inhabituelle de la part de Sony, ce qui pourrait indiquer des changements internes ou des décisions encore en cours de finalisation.

Aucune confirmation officielle ni liste de jeux présentés n’a été partagée pour l’instant. Toutefois, les attentes se portent notamment sur Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yōtei. Par ailleurs, la rumeur d’un portage de Starfield sur PlayStation 5 circule avec insistance, et une annonce lors de cet événement ne serait pas exclue, bien qu’aucun élément concret ne permette de l’affirmer à ce stade.

Sony n’ayant pas organisé de grande vitrine depuis un certain temps, cette présentation de juin, même modeste, pourrait représenter une occasion stratégique de mettre en avant les prochaines sorties sur PlayStation 5.