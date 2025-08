PlayStation 6 : la future console devrait être 5 à 10 fois plus performante que la PS5

La PS6 pourrait être 5 à 10 fois plus performante que la PS5 en ray tracing

La prochaine génération de consoles de jeu promet des avancées significatives en termes de performance, notamment avec la PlayStation 6. Selon des informations récentes, la PS6 devrait offrir une performance en ray tracing cinq à dix fois supérieure à celle de la PlayStation 5 de base. Cette amélioration est comparable à l’évolution de la performance de rasterisation entre la PlayStation 4 et la PlayStation 5.

Lors d’un récent épisode du podcast Broken Silicon, Moore’s Law is Dead a commenté les fuites concernant la PlayStation 6, confirmant que bien que les spécifications techniques puissent avoir évolué depuis la présentation initiale, l’idée fondamentale derrière la nouvelle console reste inchangée. La performance de rasterisation de la PS6 serait deux à trois fois supérieure à celle de la PS5, mais c’est surtout l’amélioration du ray tracing qui attire l’attention. Cette avancée est logique, car la performance de rasterisation a atteint un certain niveau de saturation. La PS5 permet déjà d’atteindre des fréquences d’images dans les années 80 pour certains titres en résolution 4K. Ainsi, une amélioration limitée de la rasterisation permettrait d’atteindre un objectif raisonnable de 4K à 120 images par seconde pour les téléviseurs les plus courants, tout en maintenant des coûts abordables.

James Prior, ancien Senior Product Manager chez AMD, partage cette opinion, soulignant que l’accent est désormais mis sur d’autres aspects tels que le ray tracing et l’upscaling par intelligence artificielle. Une console capable de délivrer des performances comparables à celles des cartes graphiques RTX 4080 ou 5080, tout en offrant une résolution 4K à 120 images par seconde, serait une proposition très attrayante à un prix inférieur à 900 dollars. Cela est d’autant plus vrai que les consoles offrent des avantages typiques par rapport aux PC, tels qu’un facteur de forme plus petit, une commodité plug-and-play, une consommation d’énergie réduite, et plus encore.

La PS6 ne cherchera pas à rivaliser directement avec les PC de jeu, contrairement à ce que pourrait faire la prochaine génération de Xbox avec la flexibilité offerte par l’APU Magnus. Dans un marché où les consommateurs sont de plus en plus réticents à dépenser 1000 dollars ou plus pour des smartphones ou des cartes graphiques, une approche différente de la part de Sony pourrait être très intéressante.

Les fuites en ligne des dernières semaines laissent entrevoir une prochaine génération de consoles extrêmement prometteuse et surprenante à bien des égards. Espérons que la PlayStation 6 et la prochaine Xbox sauront tirer parti de ces avancées pour offrir des expériences de jeu véritablement nouvelles, capables d’impressionner même ceux qui, comme Hideo Kojima, ressentent une certaine stagnation dans les jeux actuels.