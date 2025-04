Nintendo Switch 2 : À combien d’exemplaires la consoles devrait se vendre en 2025 ?

La Nintendo Switch 2, malgré une révision à la baisse des prévisions de ventes à 15 millions d’unités en 2025 en raison des tarifs, pourrait redéfinir l’industrie du jeu vidéo grâce à un fort soutien des éditeurs tiers et une préférence marquée des consommateurs.

DFC Intelligence a publié un rapport mis à jour sur la Nintendo Switch 2, suite à la présentation complète de la console. Le cabinet d’analyse de marché avait initialement prévu la vente de 17 millions d’unités en 2025, mais ce chiffre a été révisé à 15 millions en raison des préoccupations croissantes liées aux tarifs. Malgré cette révision, la Nintendo Switch 2 pourrait devenir la console la plus vendue de l’histoire, dépassant ainsi la Switch originale, la Nintendo Wii et la PlayStation 4 de Sony, qui ont toutes mis plus d’un an à atteindre ce seuil de ventes.

DFC Intelligence exprime une forte confiance dans le potentiel de ventes à long terme de la nouvelle console de Nintendo, estimant qu’elle pourrait capter une part de marché encore plus importante que la première Switch. Cette confiance repose en partie sur le soutien significatif des éditeurs tiers, avec des jeux tels qu’Elden Ring, Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, HITMAN: World of Assassination, Project 007, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hogwarts Legacy, Borderlands 4 et Civilization VII annoncés pour la Nintendo Switch 2.

Selon DFC Intelligence, la console pourrait concurrencer plus directement les consoles PlayStation de Sony et Xbox de Microsoft que par le passé. Les enquêtes menées par le cabinet révèlent que 61% des consommateurs ont une opinion positive de la Nintendo Switch 2, avec 20% d’entre eux prêts à l’adopter dès sa sortie et 41% se montrant prudents mais intéressés.

Il est intéressant de noter que même parmi les joueurs PC hardcore, la Switch est préférée pour son offre unique par rapport aux consoles plus traditionnelles comme la PlayStation 5 et les Xbox Series S ou X. Parmi les répondants, 44% possèdent une Switch, contre 23% pour la PlayStation 5 et 17% pour une console Xbox Series.

DFC Intelligence conclut que la Nintendo Switch 2 a le potentiel de redéfinir l’industrie du jeu vidéo. Cependant, la menace des tarifs persiste. Si Nintendo devait augmenter le prix de la console, de nombreux acheteurs potentiels pourraient reporter leur achat, ce qui pourrait conduire Nintendo à réduire sa production.