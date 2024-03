Meilleur smartphone à moins de 800 euros : lequel acheter en 2024 ?

Il n’est pas toujours nécessaire de dépenser plus de 1000 euros pour obtenir un smartphone haut de gamme performant. Certains modèles, dont le prix est situé en dessous, sont tout à fait performants et ne font que peu de concessions. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones entre 700€ et 800€.

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 800 euros

Les smartphones haut de gamme dont le prix se situe bien au-dessus des 1000 euros sont souvent sur le devant de la scène grâce à leurs caractéristiques innovantes et leurs performances hors du commun. Cependant, il ne faut pas oublier que pour une somme moins conséquente il est possible de trouver d’excellents appareils. Pour les trouver, vous pouvez vous tourner vers les générations antérieures, mais ce n’est pas une obligation. Les constructeurs sortent régulièrement des modèles plus abordables que les flagship, mais pas moins performants.

Des marques comme Google en ont d’ailleurs fait leur force. Et ne pensez pas que vous aurez à faire de nombreuses concessions, car la fiche technique de ces modèles est souvent très convaincante. Pour vous aider à vous y retrouver parmi les gammes et les produits, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones à moins de 800 euros.

Xiaomi 12 Pro, le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi 12 Pro Le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi est réputé pour ces smartphones à l’excellent rapport qualité/prix, et son modèle 12 Pro ne déroge pas à la règle. Son tarif est d’autant plus attractif qu’il a considérablement baissé avec l’arrivée de la nouvelle génération, les Xiaomi 13. Sa fiche technique est des convaincantes, ce qui en fait un produit haut de gamme abordable très intéressant.

On retrouve notamment la bien connue puce Snapdragon 8 Gen 1 qui est encore d’actualité en 2024. Ses performances sont excellentes et répondront à tous vos besoins. Elle n’a comme seul défaut qu’une tendance à chauffer à haute intensité. Son écran se compose d’une dalle Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz qui offre une très belle qualité d’affichage.

Côté photo on trouve trois objectifs de 50 mégapixels chacun capable de prendre de beaux clichés de jour comme de nuit. Terminons avec sa batterie un peu limitée de 4600 mAh qui aura du mal à vous tenir plus d’une journée, d’autant que la puce Snapdragon a tendance à la consommer rapidement. Malgré ces petites faiblesses, le Xiaomi 12 Pro est un excellent smartphone à moins de 800 euros et au rapport qualité/prix plus qu’intéressant.

Samsung Galaxy S22, toujours aussi attractif

Samsung Galaxy S22 Toujours aussi attractif

Chez Samsung, notre choix s’est porté sur le Galaxy S22, un appareil offrant un excellent rapport qualité/prix. Bien qu’il ne soit pas le dernier modèle sorti, le S22 est toujours un très bon choix pour tous les amateurs de smartphones performants. Doté du processeur Exynos 2200, il permet de profiter d’une expérience fluide au quotidien, même pour le multitâches. Il révèle toutefois ses limites lors d’usages intensifs. Son design est compact, léger et élégant.

L’écran Dynamic Amoled de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz, est toujours aussi compétitif et offre une qualité d’affichage remarquable. En matière de photographie, le Galaxy S22 excelle avec ses trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, faisant de lui un choix de premier ordre pour les amateurs de photographie.

Son seul bémol notable est sa batterie de 3700 mAh, suffisante pour une journée, mais pouvant s’avérer limitée pour les utilisateurs plus exigeants. Malgré cela, le Galaxy S22 reste une option solide, et à moins de 800 euros, dans la gamme actuelle de smartphones Samsung.

Nothing Phone 2, le plus original

Nothing Phone 2 Le plus original

Si vous aimez les smartphones aussi originaux que performants, alors ce Nothing Phone 2 devrait correspondre à vos attentes. Avec son design futuriste qui avait déjà marqué les esprits à la sortie de la première édition, il ne passe pas inaperçu. Son dos laisse en effet apparaître sa conception ainsi qu’un système de LED faisant office de témoin lumineux. Il est toujours aussi agréable de voir des modèles bousculer, même un peu, les codes en se démarquant.

Côté technique, il n’est pas en reste. Son processeur Snapdragon 8+ Gen 1 répondra à tous vos besoins, qu’il s’agisse de multitâche, de navigation ou de jeux vidéo. Pour en profiter, il s’est doté d’une dalle Amoled grand format de 6,7 pouces en Full HD+. L’écran est de qualité, il offre du contraste et une belle luminosité.

Du côté de l’autonomie, il est équipé d’une batterie de 4700 mAh qui vous permettra de tenir facilement plus d’une journée. Il est aussi compatible avec une charge 45 W. Terminons avec les photos, qui ne sont pas le point fort de ce produit. 2 objectifs composent son module photo : un capteur principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun. De jour la qualité est satisfaisante, de nuit elle est tout juste correcte. Alors si les photos ne sont pas votre priorité et que vous cherchez un smartphone original et performant pour moins de 800 euros, vous pouvez foncer les yeux fermés.

Google Pixel 8 un smartphone Google convaincant

Google Pixel 8 Un smartphone Google convaincant

Comme nous l’avons rapidement évoqué au début de ce guide, choisir un smartphone à moins de 800 euros ne veut pas forcément dire qu’il faut se contenter des anciennes générations. Google est un constructeur réputé pour proposer des modèles abordables parmi ses gammes les plus récentes. Ce Pixel 8 en est le parfait exemple.

À l’intérieur, on trouve la nouvelle puce maison de chez Google, la Tensor G3, accompagnée de 8 Go de RAM. Cette dernière est tournée vers l’IA, ce qui vous permettra de bénéficier de fonctionnalités innovantes en plus d’excellentes performances. En plus, la marque règle avec elle les problèmes de chauffe qu’ont rencontrés d’autres modèles. Son écran de Oled de 6,2 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz offre une qualité d’affichage remarquable. Vous noterez qu’il a un format assez compact.

L’autonomie est bonne sans être la plus généreuse du marché. 4575 mAh pour tenir une journée ainsi qu’un chargeur rapide de 27 W. Les photos, comme avec presque tous les smartphones Pixels, sont excellentes. On trouve un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels qui captureront de très beaux clichés. Pour 799 euros, ce Google Pixel 8 est vraiment un excellent choix, complet et performant.

Asus Rog Phone 6, l’alternative gaming abordable

Asus Rog Phone 6 L'alternative gaming abordable

Avoir un budget de moins de 800 euros ne signifie pas faire une croix sur les smartphones gaming. Ce modèle de chez Asus vous demandera de faire quelques concessions, notamment celle de choisir un produit d’une ancienne génération, mais il vous permettra de profiter de la très grande majorité des jeux mobiles.

Le Rog Phone 6 est en effet équipé de la puissante puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est encore très performant en 2024. Si elle ne vous refusera que peu de choses, elle a cependant tendance à chauffer légèrement. Pour un appareil gaming, il n’y a pas que la puissance qui compte, la qualité de l’écran est aussi primordiale. Ce modèle intègre une dalle Oled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz. Autant dire qu’elle vous offre une qualité d’affichage sensationnelle.

Sa batterie de 6000 mAh vous permettra de jouer de longues heures sans restriction, et son chargeur de 65 W fourni la rechargera très rapidement. Évidemment, le bât blesse lorsqu’il s’agit de la qualité photo. Cette dernière est convenable sans être saisissante. Ce Rog Phone 6 vous offre donc la possibilité de profiter d’un excellent smartphone gaming performant et autonome pour moins de 800 euros.

iPhone 14, le smartphone Apple à moins de 800€

iPhone 14 Un bon rapport qualité/prix

La sortie récente de l’iPhone 15 a permis de faire baisser les prix des modèles antérieurs. C’est pourquoi il est aujourd’hui possible de trouver l’iPhone 14 en dessous de 800€ chez de nombreux revendeurs. Une aubaine car ce modèle, encore totalement d’actualité, rivalise avec les meilleurs du marché.

Avec un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces, il offre une qualité d’affichage tout bonnement excellente, et il sera apprécié des amateurs de smartphones compacts. Côté performances, on trouve la puce A15 Bionic accompagnée de 6 Go de RAM. Rassurez-vous, vous n’aurez pas à vous restreindre, car elle répondra à presque toutes vos demandes. Pour le volet photo, on trouve un grand angle et un ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun. De quoi faire des photos de bonne qualité, surtout dans des conditions lumineuses.

Terminons avec la batterie de 3279 mAh. Ne vous fiez pas à ce nombre, car elle vous permettra de tenir deux jours loin de la prise sans difficulté. En résumé, il s’agit d’un excellent iPhone vendu à un prix considéré comme encore accessible. On déplore simplement qu’il soit toujours équipé d’un port Lightning.

❌ Quelles concessions faut-il faire avec un smartphone à moins de 800 euros ?

Avec un smartphone à moins de 800 euros, vous n’aurez que peu de concessions à faire, car on se trouve déjà dans la tranche des modèles haut de gamme. Finalement, tout va se jouer au niveau des détails.

Les matériaux utilisés ne seront pas les mêmes, ils sont souvent moins nobles quand il ne s’agit pas des plus onéreux. On peut prendre pour exemple l’iPhone 15 Pro Max dont une partie du châssis est en titane. Les fabricants ne pousseront pas non plus autant les certifications d’étanchéité, ni la puissance de la recharge sans-fil.

Mais c’est surtout au niveau du module photo qu’on ressent le plus de différences. Les objectifs très haut de gamme sont en effet extrêmement coûteux et font très vite monter le prix d’un smartphone.

🧐 Quelles marques choisir pour son smartphone à moins de 800 euros ?

Tous les fabricants proposent de très bons smartphones à moins de 800 euros. C’est une gamme de prix populaire choisie par de nombreux consommateurs. Les marques comme Samsung, Xiaomi ou Asus en produisent. Il s’agit souvent d’un modèle légèrement inférieur au dernier flaship du moment. Ce dernier réclame quelques compromis, mais rien qui ne gâche fondamentalement votre expérience d’utilisation. Il s’adresse à tous les utilisateurs à la recherche d’un appareil performant et polyvalent qui durera plusieurs années.

Google est un cas à part, car même leurs meilleurs modèles restent dans des eaux tarifaires plus abordables que la concurrence. Cela vous permet d’avoir accès à de très bons modèles haut de gamme. Enfin, Apple est aussi une exception. Il faudra vous rendre plusieurs générations en arrière pour trouver un smartphone passant sous la barre des 800 euros.

Comme vous le constatez, ce n’est pas le choix qui vous manque. Cette gamme de prix est très représentée sur le marché. Vous devriez donc pouvoir choisir la marque que vous préférez sans avoir à trop tergiverser.

