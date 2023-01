Radeon RX 7600M XT : plus performante que la GeForce RTX 3060 desktop

AMD dévoile les premières cartes graphiques mobiles RDNA 3 : les Radeon RX 7600M XT, M et S, ainsi que la Radeon RX 7700S. La plus puissante rivaliserait avec la GeForce RTX 3060 12 Go desktop. L’entreprise lance également trois nouvelles références RDNA 2.

AMD réplique à l’offensive de NVIDIA sur le segment des ordinateurs portables en dégainant plusieurs cartes graphiques mobiles RDNA 3 : la Radeon RX 7600M, déclinée dans des variantes XT, M « tout court » et S, ainsi que la Radeon RX 7000S. L’entreprise étoffe également son catalogue RDNA 2 avec les Radeon RX 6550M, RX 6550S et Radeon RX 6450M.

© AMD

Les Radeon RX 7000 utilisent le même GPU, Navi 33, avec plus ou moins d’unités de calcul activées. Rappelons que contrairement aux GPU Navi 31 et Navi 32 qui bénéficient d’une conception MCM (Multi-Chip-Module), ce GPU est monolithique ; il est gravé en 6 nm par TSMC. Sa surface est de 204 mm2.

© AMD / TechPowerUp © AMD / TechPowerUp

Les quatre cartes possèdent toutes 8 Go de GDDR6 et 32 Mo d’Infinity Cache. La vitesse mémoire est de 18 Gbit/s pour les Radeon RX 7600M XT et RX 7700S, de 16 Gbit/s pour les deux autres. L’interface mémoire est de 128 bits dans tous les cas. Ces cartes graphiques prennent en charge les technologies Smart, notamment SmartShift et SmartAccess.

Trois diapositives pour illustrer les performances

Selon AMD, la Radeon RX 7600M XT est 18 % à 39 % plus rapide que la Radeon RX 6600M dans un panel de jeux ; elle serait également supérieure à la GeForce RTX 3060 desktop de NVIDIA dans la plupart des titres testés. Quant à la Radeon RX 7700S, elle est de 13 % à 40 % plus performante que la Radeon RX 6700S, toujours d’après AMD.

© AMD

Les spécifications des sept cartes officialisées au CES 2023 sont rassemblées ci-dessous. Pour plus de détails sur l’offre Radeon mobile d’AMD, vous pouvez consulter la page AMD Radeon RX Graphics for Laptops.