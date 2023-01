NVIDIA lance six nouvelles GeForce RTX 4000

Comme prévu, NVIDIA a lancé de nouvelles cartes graphiques Ada Lovelace (GeForce RTX 4000) à l’occasion du CES 2023. L’une concerne les ordinateurs fixes : c’est bien sûr la GeForce RTX 4070 Ti, alias la GeForce RTX 4080 12 Go sous un nouveau nom. Le prix est toutefois réduit ; il passe de 899 à 799 dollars ; à 899 euros TTC en France. Notez cependant que ce tarif est indicatif, puisqu’il n’existe pas de Founders Edition. Les cartes personnalisées seront disponibles à partir du 5 janvier. Du côté des ordinateurs portables, NVIDIA dégaine cinq références d’un coup, de la GeForce RTX 4090 à la GeForce RTX 4050.

Commençons par la GeForce RTX 4070 Ti, une carte graphique qui n’a plus de secret depuis longtemps. La principale confirmation du jour est donc son tarif raboté à 799 dollars / 899 euros. Pour les spécifications, pas de chamboulement, ce sont celles de la GeForce RTX 4080 12 Go. La RTX 4070 Ti possède 7680 cœurs CUDA et 12 Go de GDDR6X.

GeForce RTX 4070 Ti

Dans son communiqué de presse, NVIDIA écrit que cette carte graphique est « jusqu’à 3 fois plus rapide que la GeForce RTX 3090 Ti, avec près de deux fois moins de consommation, grâce aux innovations de l’architecture NVIDIA Ada Lovelace et au NVIDIA DLSS 3 ». Toujours selon l’entreprise, « la GeForce RTX 4070 Ti est parfaite pour les joueurs sur PC qui cherchent à exploiter au maximum les moniteurs 1440p à taux de rafraîchissement élevé […] et pour les éditeurs vidéo qui veulent réduire les temps de rendu avec les doubles encodeurs AV1 ».

D’autre part, l’entreprise estime que « pour les utilisateurs disposant d’une GeForce GTX 1080 Ti ou d’une GeForce RTX 2080, la GeForce RTX 4070 Ti offre une formidable mise à niveau. Associée à la technologie DLSS 3, la GeForce RTX 4070 Ti offre une incroyable amélioration de performances relatives de 12x par rapport à la légendaire GeForce GTX 1080 Ti ».

NVIDIA fournit quelques benchmarks comparatifs. La société n’a pas choisi la GeForce RTX 3090 Ti ou la GeForce GTX 1080 Ti comme opposante, mais plutôt la GeForce RTX 3080.

© NVIDIA © NVIDIA

Les tests indépendants seront publiés demain.

GeForce RTX 4000 mobiles

NVIDIA a également dévoilé cinq GeForce RTX 4000 pour PC portables : les GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 et RTX 4050. Toujours basées sur l’architecture Ada Lovelace, ces cartes graphiques bénéficient des technologies Max-Q de 5e génération, « telles que la mémoire GDDR6 à très basse tension ou les contrôleurs de mémoire à trois vitesses ». Elles supportent aussi le DLSS 3.

Les caractéristiques de ses GeForce RTX 4000 laptop sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Nous nous arrêterons à celles de la GeForce RTX 4090. Avec 9728 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6, elle n’a de fait pas grand-chose à voir avec la RTX 4090 desktop (16 384 cœurs et 24 Go de GDDR6X). Ses performances théoriques atteignent tout de même 38,9 TFLOPS, soit à peu près celles de la GeForce RTX 4070 Ti desktop. Pour la comparaison, la GeForce RTX 4090 desktop a une puissance théorique de 82,58 TFLOPS.

Carte graphique RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 RTX 4060 RTX 4050 GPU AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Cœurs CUDA 9728 7424 4608 3072 2560 Fréquences GPU 1,45 – 2,04 GHz 1,35 – 2,28 GHz 1,23 – 2,175 GHz 1,47 – 2,37 GHz 1,61 – 2,37 GHz Puissance FP32 38,9 TFLOPS 33,8 TFLOPS 20,0 TFLOPS 14,6 TFLOPS 12,1 TFLOPS VRAM 16 Go G6 256b 12 Go G6 192b 8 Go G6 128b 8 Go G6 128b 6 Go G6 96b TGP 80-150W 60-150W 35-115W 35-115W 35-115W

© NVIDIA

Les ordinateurs portables propulsés par les GPU GeForce RTX 4080 et 4090 seront disponibles à partir du 8 février, dès 1 999 dollars / 2599 euros. Ceux dotés de GeForce RTX 4050 / 4060 / 4070 arriveront le 22 février, dès 999 dollars / 1199 euros.

© NVIDIA © NVIDIA

