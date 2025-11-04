Samsung et Nvidia s’associent pour construire une « mégafabrique » d’IA équipée de 50 000 GPU

Samsung et Nvidia annoncent la création d’une mégafabrique d’intelligence artificielle équipée de 50 000 GPU afin d’améliorer la production de puces et renforcer leur coopération technologique.

Samsung et Nvidia ont officialisé un partenariat stratégique visant à créer une nouvelle « mégafabrique » dédiée à l’intelligence artificielle. Cette installation, qui intégrera un cluster de 50 000 GPU conçus par Nvidia, aura pour objectif principal d’améliorer les capacités de production de semi-conducteurs destinés aux appareils mobiles et aux systèmes robotiques.

Un projet industriel majeur pour l’IA

Le groupe sud-coréen n’a pas encore communiqué de détails précis sur l’emplacement ou le calendrier de mise en service de cette infrastructure. Toutefois, plusieurs sources proches du dossier confirment l’accord entre les deux entreprises.

Selon Raymond Teh, vice-président senior de Nvidia pour la région Asie-Pacifique, cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement sud-coréen d’accélérer le déploiement de technologies d’intelligence artificielle à grande échelle.

Image : APEC 2025 Korea & Yonhap News

Avant cette annonce officielle, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, avait été aperçu à Séoul aux côtés du président de Samsung, Lee Jae-yong, et du président de Hyundai, Chung Eui-sun. Les trois dirigeants auraient discuté de coopération autour de l’IA et de la production de puces, dans un cadre informel. Nvidia collabore par ailleurs avec d’autres grands conglomérats sud-coréens afin de fournir un volume comparable de GPU destinés à des projets d’accélération de calculs d’IA.

Nvidia choisit Samsung au détriment de TSMC

L’alliance entre Samsung et Nvidia pourrait influencer durablement l’industrie des semi-conducteurs. Samsung fait partie des rares entreprises à disposer de ses propres usines de fabrication de puces, tandis que Nvidia dépend de fondeurs tiers, comme TSMC, pour produire ses GPU complexes.

Dans le cadre de ce partenariat, Nvidia adaptera certaines de ses conceptions à la plateforme de lithographie de Samsung. Cette collaboration technologique pourrait, selon des représentants de Nvidia, offrir un gain de performance d’environ 20 % pour les futures générations de GPU. L’écosystème logiciel de Nvidia, notamment la plateforme Omniverse, jouera également un rôle dans l’intégration de ces technologies dans les processus industriels de Samsung.

Un renforcement mutuel entre les deux géants

Pour Samsung, ce projet représente une opportunité de consolider sa position de partenaire clé dans l’écosystème de calcul haute performance de Nvidia, tout en renforçant ses propres capacités dans le domaine des puces spécialisées pour l’IA.

De son côté, Nvidia consolide son avance sur le marché des processeurs graphiques destinés à l’intelligence artificielle, alors que la demande mondiale continue de croître. L’entreprise, récemment valorisée à plus de 5000 milliards de dollars, affirme avoir déjà enregistré près de 500 milliards de dollars de commandes de GPU pour ses architectures Blackwell et Rubin.

Cette collaboration illustre la convergence croissante entre la production de semi-conducteurs et les besoins en calcul intensif liés à l’intelligence artificielle. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large où les acteurs majeurs de la tech cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en matériel et à développer des solutions locales pour soutenir l’innovation dans l’IA.