Seulement 19 €, boostez votre productivité ! Passez à Windows 11 et redonnez vie à votre ordinateur !

À l’occasion des soldes d’été, le site VIP-URcdkey propose des licences Microsoft à prix cassés. Que vous recherchiez une nouvelle version de Microsoft Office ou une clé d’activation pour Windows 11, c’est le moment idéal pour mettre à jour votre équipement à moindre coût.

Si nos organismes souffrent de la chaleur qui s’abat actuellement sur la France, nos PC ne sont pas épargnés. Pour traverser l’été dans les meilleures conditions, un bon nettoyage s’impose, mais aussi l’installation des dernières versions des logiciels Microsoft sur le site VIP-URcdkey.

Vous pouvez acheter une licence Windows 11 pour 19€ et Office 24 incluant Word, Excel, Power Point, Outlook et OneNote pour 12€ seulement.

Il s’agit de licences officielles, reconnues et validées par Microsoft lors de leur activation. Vous bénéficierez ainsi de l’ensemble des mises à jour et correctifs publiés par l’éditeur.

Nous avons sélectionné ci-dessous les meilleures offres actuellement disponibles sur les logiciels Microsoft proposés par VIP-URcdkey.

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🥵 Comment préparer son PC à la chaleur avant d’installer Windows 11

Les fortes chaleurs mettent les composants informatiques à rude épreuve. Avant d’installer Windows 11, quelques vérifications et opérations de maintenance permettent d’améliorer le refroidissement de votre PC et de garantir une migration dans les meilleures conditions.

1. Faire un grand nettoyage de son PC

Avant l’arrivée des fortes chaleurs, commencez par éliminer la poussière accumulée dans votre ordinateur. Avec le temps, celle-ci s’infiltre dans les ventilateurs, les radiateurs et les grilles d’aération, réduisant considérablement l’efficacité du refroidissement. Une bombe à air sec ou un pinceau antistatique suffisent généralement à retrouver une bonne circulation de l’air.

2. Vérifier le système de refroidissement

Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement et qu’aucun bruit inhabituel ne se fait entendre. Sur un ordinateur âgé de plusieurs années, le remplacement de la pâte thermique du processeur peut également permettre de gagner plusieurs degrés et d’améliorer la stabilité de la machine pendant les périodes de forte chaleur.

3. Optimiser l’emplacement de l’ordinateur

Même le meilleur système de refroidissement ne peut pas compenser un environnement mal adapté. Évitez d’installer votre PC près d’une fenêtre en plein soleil ou dans un meuble fermé. Les utilisateurs d’ordinateurs portables doivent également veiller à ne pas obstruer les entrées d’air en utilisant leur machine sur un lit, un canapé ou leurs genoux.

4. Vérifier la compatibilité avec Windows 11

Si vous prévoyez d’installer Windows 11, prenez le temps de contrôler que votre ordinateur répond aux exigences minimales de Microsoft. Le système nécessite notamment un processeur compatible, le TPM 2.0, le Secure Boot, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. L’outil « Vérification de l’intégrité du PC » permet de réaliser ce contrôle en quelques minutes.

5. Sauvegarder ses données avant l’installation

Avant toute mise à niveau ou réinstallation du système, effectuez une sauvegarde complète de vos fichiers importants. Même si l’installation de Windows 11 se déroule généralement sans incident, disposer d’une copie de ses documents, photos et projets sur un disque externe ou dans le cloud reste une précaution indispensable.

6. Installer Windows 11

Pour activer votre licence Windows, rien de plus simple, ouvrez les Paramètres de votre ordinateur, puis rendez-vous dans la rubrique Activation. Saisissez votre clé de produit et laissez-vous guider par les instructions affichées à l’écran.

7. Mettre à jour pilotes et logiciels

Une fois Windows 11 installé, pensez à mettre à jour les pilotes de la carte graphique, de la carte mère et des différents périphériques. Ces mises à jour améliorent souvent la gestion de l’énergie, les performances et parfois même le refroidissement. Votre ordinateur sera ainsi mieux armé pour traverser l’été tout en profitant pleinement des nouveautés du système d’exploitation de Microsoft.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.